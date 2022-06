Toronto 8, Kansas City 0

Toronto

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 10 7 5 6 Springer cf-rf 4 2 0 0 1 1 .273 Bichette ss 4 1 1 2 0 3 .252 a-Biggio ph-2b 1 0 0 0 0 0 .156 Guerrero Jr. 1b 3 1 1 1 1 0 .254 b-Tapia ph-lf 1 0 0 0 0 0 .242 Hernández rf 3 0 1 1 1 0 .224 c-Zimmer ph-cf 0 0 0 0 1 0 .109 Kirk dh 4 1 1 0 1 1 .306 Espinal 2b-ss 5 1 2 2 0 0 .283 Chapman 3b 5 1 2 0 0 1 .220 Gurriel Jr. lf-1b 4 1 2 0 0 0 .253 Jansen c 2 0 0 1 0 0 .232

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 2 0 1 6 Merrifield dh 4 0 0 0 0 0 .220 Isbel lf 4 0 0 0 0 1 .243 Witt Jr. ss 4 0 0 0 0 1 .219 Perez c 3 0 0 0 0 2 .195 O’Hearn 1b 0 0 0 0 0 0 .208 Melendez rf-c 3 0 0 0 0 0 .265 Dozier 1b-rf 3 0 0 0 0 1 .257 Rivera 3b 3 0 0 0 0 0 .211 Taylor cf 2 0 2 0 1 0 .255 Lopez 2b 3 0 0 0 0 1 .224

Toronto 000 213 110_8 10 1 Kansas City 000 000 000_0 2 1

a-flied out for Bichette in the 8th. b-grounded out for Guerrero Jr. in the 9th. c-walked for Hernández in the 9th.

E_Hernández (4), Witt Jr. (5). LOB_Toronto 8, Kansas City 3. 2B_Chapman (8). HR_Bichette (9), off Lynch; Guerrero Jr. (13), off Lynch; Espinal (5), off Lynch. RBIs_Bichette 2 (29), Jansen (13), Guerrero Jr. (30), Espinal 2 (27), Hernández (15). SF_Jansen.

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Chapman, Biggio, Espinal 2); Kansas City 1 (Lopez). RISP_Toronto 2 for 6; Kansas City 0 for 1.

GIDP_Kirk.

DP_Kansas City 1 (Rivera, Lopez, Dozier).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, W, 2-1 5 1 0 0 0 2 56 3.65 Merryweather 1 0 0 0 1 0 14 5.94 Richards 1 0 0 0 0 1 13 4.88 Thornton 1 1 0 0 0 1 14 3.44 Gage 1 0 0 0 0 2 13 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Lynch, L, 2-5 5 2-3 6 6 6 2 4 98 5.36 Cuas 1-3 1 0 0 0 0 8 0.00 Payamps 1 1-3 1 1 0 2 1 31 2.78 Abreu 1 2-3 2 1 1 1 1 31 3.38

HBP_Abreu (Jansen). WP_Abreu.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Junior Valentine; Second, Sean Barber; Third, David Rackley.

T_2:50. A_10,889 (37,903).

