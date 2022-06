Toronto 9, Chicago White Sox 5

Toronto

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

39

9

13

9

1

5 Espinal 2b

4

2

1

0

1

0

.267 Bichette ss

5

1

2

4

0

1

.260 Guerrero Jr. 1b

5

1

1

... READ MORE

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 9 13 9 1 5 Espinal 2b 4 2 1 0 1 0 .267 Bichette ss 5 1 2 4 0 1 .260 Guerrero Jr. 1b 5 1 1 0 0 1 .264 Kirk dh 5 1 2 2 0 0 .307 Hernández rf 4 1 2 2 0 1 .253 Chapman 3b 4 1 1 0 0 1 .214 Tapia cf 4 0 0 0 0 1 .256 Zimmer cf 0 0 0 0 0 0 .111 Gurriel Jr. lf 4 1 2 1 0 0 .279 Moreno c 4 1 2 0 0 0 .393

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 5 13 5 2 7 Mendick ss 1 0 1 0 0 0 .289 L.García ss-cf 4 0 0 0 0 0 .189 Vaughn 1b-2b 5 1 3 0 0 0 .333 Robert cf 3 0 1 1 0 1 .300 Zavala 1b 2 1 1 0 0 1 .286 Abreu dh 3 1 1 0 2 0 .262 Burger 3b 5 1 2 1 0 1 .261 McGuire c 4 0 1 1 0 1 .237 Engel rf 1 0 0 0 0 1 .240 Pollock lf 3 0 1 1 0 0 .259 Haseley lf-rf 4 0 1 1 0 1 .222 Harrison 2b-ss 4 1 1 0 0 1 .217

Toronto 101 500 200_9 13 1 Chicago 000 001 130_5 13 0

E_Espinal (5). LOB_Toronto 4, Chicago 9. 2B_Moreno (1), Chapman (11), Hernández (12). 3B_Burger (1). HR_Kirk (8), off Giolito; Bichette (11), off Giolito; Hernández (7), off Foster. RBIs_Kirk 2 (26), Gurriel Jr. (30), Bichette 4 (38), Hernández 2 (28), Robert (36), McGuire (10), Burger (25), Pollock (23), Haseley (1).

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Gurriel Jr., Espinal 2); Chicago 5 (L.García 3, Burger 2). RISP_Toronto 4 for 11; Chicago 3 for 11.

Runners moved up_Guerrero Jr., Abreu. GIDP_Hernández, Vaughn, Burger.

DP_Toronto 2 (Chapman, Espinal, Guerrero Jr.; Chapman, Espinal, Guerrero Jr.); Chicago 1 (Burger, Harrison, Vaughn).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, W, 4-2 6 5 1 1 1 5 87 3.08 Phelps 1 3 1 1 0 1 23 2.93 Cimber 1-3 4 3 3 1 0 29 4.03 Thornton, H, 1 2-3 0 0 0 0 0 9 3.68 Mayza 1 1 0 0 0 1 13 2.08

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, L, 4-4 5 11 7 7 1 3 95 5.40 Foster 1 2-3 2 2 2 0 2 26 5.46 Banks 2 1-3 0 0 0 0 0 23 3.68

Inherited runners-scored_Thornton 3-0.

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Lance Barrett; Second, Ramon De Jesus; Third, Doug Eddings.

T_3:07. A_19,406 (40,615).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.