Travelers Championship Par Scores

Saturday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $8.3 million

Yardage: 6,852; Par: 70

Third Round Xander Schauffele

63-63-67—193

-17 Patrick Cantlay

64-67-63—194

-16 Sahith Theegala

67-65-64—196

-14 Kevin Kisner

67-64-66—197

-13 Martin Laird

63-69-66—198

-12 Kyoung-Hoon Lee

68-64-66—198

-12 Nick Hardy

67-64-68—199

-11 J.T. Poston

62-70-67—199 READ MORE

Saturday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $8.3 million

Yardage: 6,852; Par: 70

Third Round

Xander Schauffele 63-63-67—193 -17 Patrick Cantlay 64-67-63—194 -16 Sahith Theegala 67-65-64—196 -14 Kevin Kisner 67-64-66—197 -13 Martin Laird 63-69-66—198 -12 Kyoung-Hoon Lee 68-64-66—198 -12 Nick Hardy 67-64-68—199 -11 J.T. Poston 62-70-67—199 -11 Webb Simpson 64-69-66—199 -11 Michael Thorbjornsen 68-65-66—199 -11 Harris English 66-65-69—200 -10 Lee Hodges 68-65-67—200 -10 Matthew NeSmith 65-67-68—200 -10 Scottie Scheffler 68-67-65—200 -10 Tony Finau 68-68-65—201 -9 John Huh 67-65-69—201 -9 Keith Mitchell 66-68-67—201 -9 Adam Svensson 71-64-66—201 -9 Chesson Hadley 68-67-67—202 -8 Charles Howell III 64-68-70—202 -8 William McGirt 66-70-66—202 -8 Seamus Power 67-65-70—202 -8 Chez Reavie 67-69-66—202 -8 Harold Varner III 72-63-67—202 -8 Brian Harman 68-69-66—203 -7 Nate Lashley 68-68-67—203 -7 Adam Long 68-65-70—203 -7 Aaron Rai 68-68-67—203 -7 Conrad Shindler 70-66-67—203 -7 Brendan Steele 68-66-69—203 -7 Paul Barjon 71-67-66—204 -6 Keegan Bradley 69-69-66—204 -6 Hayden Buckley 67-68-69—204 -6 Cameron Davis 65-66-73—204 -6 Bill Haas 72-64-68—204 -6 Mackenzie Hughes 70-66-68—204 -6 Rory McIlroy 62-70-72—204 -6 Andrew Putnam 68-69-67—204 -6 Wyndham Clark 66-68-71—205 -5 Tommy Fleetwood 69-66-70—205 -5 Kevin Streelman 71-67-67—205 -5 Ryan Armour 68-66-72—206 -4 Austin Cook 72-65-69—206 -4 Michael Gligic 70-68-68—206 -4 Chris Gotterup 68-68-70—206 -4 Mark Hubbard 71-64-71—206 -4 Patton Kizzire 67-69-70—206 -4 Luke List 68-68-70—206 -4 Peter Malnati 69-68-69—206 -4 Taylor Moore 68-68-70—206 -4 Andrew Novak 72-64-70—206 -4 Davis Riley 68-69-69—206 -4 Scott Stallings 74-64-68—206 -4 Robert Streb 69-69-68—206 -4 Luke Donald 70-67-70—207 -3 Tyler Duncan 69-67-71—207 -3 Sam Ryder 68-68-71—207 -3 Ben Silverman 70-68-69—207 -3 Kevin Tway 71-67-69—207 -3 Jonas Blixt 69-66-73—208 -2 Joseph Bramlett 67-71-70—208 -2 Stewart Cink 71-66-71—208 -2 Harry Higgs 71-64-73—208 -2 Kelly Kraft 68-70-70—208 -2 Matthias Schwab 69-68-71—208 -2 Matthew Wolff 71-66-71—208 -2 Joel Dahmen 67-69-73—209 -1 Hank Lebioda 66-70-74—210 E Matt Wallace 67-71-72—210 E Morgan Hoffmann 68-70-73—211 +1 Lucas Glover 70-68-75—213 +3

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.