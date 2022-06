Volvo Car Scandinavian Mixed Scores

Saturday

At Halmstad Golf Club

Tylosand, Sweden

Purse: $1.1 million

Yardage: 7,001; Par: 72

Third Round Linn Grant, Sweden

66-68-66—200 Jason Scrivener, Australia

68-64-70—202 Henrik Stenson, Sweden

70-66-67—203 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain

68-69-67—204 Kristoffer Broberg, Sweden

66-70-70—206 Mike Lorenzo-Vera, France

68-66-72—206 Niklas Norgaard Moller, Denmark

67-70-69—206 Matthieu Pavon, France

65-73-68—206 Darius Van Driel,... READ MORE

Saturday

At Halmstad Golf Club

Tylosand, Sweden

Purse: $1.1 million

Yardage: 7,001; Par: 72

Third Round

Linn Grant, Sweden 66-68-66—200 Jason Scrivener, Australia 68-64-70—202 Henrik Stenson, Sweden 70-66-67—203 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-69-67—204 Kristoffer Broberg, Sweden 66-70-70—206 Mike Lorenzo-Vera, France 68-66-72—206 Niklas Norgaard Moller, Denmark 67-70-69—206 Matthieu Pavon, France 65-73-68—206 Darius Van Driel, Netherlands 71-69-66—206 Daniel Gavins, England 68-67-72—207 Craig Howie, Scotland 65-70-72—207 Jazz Janewattananond, Thailand 66-70-71—207 Maximilian Kieffer, Germany 71-66-70—207 Jacques Kruyswijk, South Africa 69-70-68—207 Romain Langasque, France 68-70-69—207 Santiago Tarrio, Spain 65-71-71—207 Virginia Elena Carta, Italy 68-69-71—208 Carolina Melgrati, Italy 65-69-74—208 Johannes Veerman, United States 69-71-68—208 Justin Walters, South Africa 70-69-69—208 Marc Warren, Scotland 69-68-71—208 Elin Arvidsson, Sweden 73-69-67—209 Becky Brewerton, Wales 70-69-70—209 Gabriella Cowley, England 69-69-71—209 Nacho Elvira, Spain 68-68-73—209 Darren Fichardt, South Africa 71-70-68—209 Lydia Hall, Wales 71-66-72—209 Whitney Hillier, Australia 71-69-69—209 Zander Lombard, South Africa 69-69-71—209 Richard McEvoy, England 72-68-69—209 Paul Waring, England 72-69-68—209 Andrew Wilson, England 70-71-68—209 Casandra Alexander, South Africa 70-69-71—210 Alex Noren, Sweden 73-67-70—210 Magdalena Simmermacher, Argentina 70-72-68—210 Liz Young, England 66-73-71—210 Ashley Chesters, England 70-71-70—211 Johanna Gustavsson, Sweden 69-71-71—211 Joakim Lagergren, Sweden 74-66-71—211 Ingrid Lindblad, Sweden 69-71-71—211 Edoardo Molinari, Italy 69-70-72—211 Jack Senior, England 68-71-72—211 Joel Sjoholm, Sweden 69-73-69—211 Marianne Skarpnord, Norway 73-68-70—211 Matthew Southgate, England 72-69-70—211 Julian Suri, United States 68-71-72—211 John Catlin, United States 70-72-70—212 Manon De Roey, Belgium 67-72-73—212 Ricardo Gouveia, Portugal 72-69-71—212 David Horsey, England 68-70-74—212 Noora Komulainen, Finland 69-73-70—212 Niklas Lemke, Sweden 72-68-72—212 Zach Murray, Australia 73-69-70—212 Linnea Strom, Sweden 71-70-71—212 Dale Whitnell, England 72-70-70—212 Marcus Kinhult, Sweden 72-70-71—213 Espen Kofstad, Norway 71-68-74—213 Karolin Lampert, Germany 68-72-73—213 Stacy Lee Bregman, South Africa 72-69-73—214 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 71-71-72—214 Leonie Harm, Germany 68-74-72—214 Felicity Johnson, England 71-67-76—214 Caroline Hedwall, Sweden 74-68-73—215 Charlotte Liautier, France 70-71-74—215 Karoline Lund, Norway 71-71-73—215 Julia Engstrom, Sweden 68-72-76—216 Rosie Davies, England 68-74-75—217 Paz Marfa Sans, Spain 73-69-75—217 Leo Johannson, Sweden 72-69-78—219

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.