WTA Money Leaders

Through June 21 1

Iga Swiatek

$6,396,819 2

Ashleigh Barty

$2,289,320 3

Jessica Pegula

$2,111,125 4

Coco Gauff

$1,978,355 5

Ons Jabeur

$1,933,784 6

Danielle Collins

$1,591,494 7

Maria Sakkari

$1,351,926 8

Veronika Kudermetova

$1,346,190 9

Madison Keys

$1,307,384 10

Daria Kasatkina

$1,225,815 11 READ MORE

Through June 21

1 Iga Swiatek $6,396,819 2 Ashleigh Barty $2,289,320 3 Jessica Pegula $2,111,125 4 Coco Gauff $1,978,355 5 Ons Jabeur $1,933,784 6 Danielle Collins $1,591,494 7 Maria Sakkari $1,351,926 8 Veronika Kudermetova $1,346,190 9 Madison Keys $1,307,384 10 Daria Kasatkina $1,225,815 11 Paula Badosa $1,222,925 12 Simona Halep $999,934 13 Naomi Osaka $974,111 14 Jil Teichmann $944,517 15 Elise Mertens $913,446 16 Amanda Anisimova $892,770 17 Belinda Bencic $866,423 18 Martina Trevisan $840,352 19 Leylah Fernandez $838,384 20 Barbora Krejcikova $838,106 21 Ekaterina Alexandrova $829,115 22 Jelene Ostapenko $824,902 23 Alize Cornet $811,422 24 Aryna Sabalenka $785,055 25 Elena Rybakina $780,298 26 Kaia Kanepi $722,112 27 Anett Kontaveit $679,506 28 Victoria Azarenka $675,702 29 Katerina Siniakova $628,413 30 Beatriz Haddid Maia $628,327 31 Shuai Zhang $613,959 32 Sloane Stephens $605,665 33 Carolina Garcia $596,971 34 Anhelina Kalinina $588,684 35 Irina-Camelia Begu $585,896 36 Kristina Mladenovic $559,867 37 Sorana Cirstea $559,568 38 Sara Sorribes Tormo $547,578 39 Aliaksandra Sasnovich $545,419 40 Tamara Zidansek $524,712 41 Maria Bouzkova $523,531 42 Daria Saville $521,156 43 Petra Kvitova $499,018 44 Petra Martic $491,827 45 Alison Riske $473,198 46 Shelby Rogers $472,585 47 Qinwen Zheng $470,779 48 Marta Kostyuk $465,081 49 Camila Giorgi $463,365 50 Vera Zvonareva $450,373

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.