3M Open Par Scores

Friday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $7.5 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Second Round

Scott Piercy 65-64—129 -13 Emiliano Grillo 67-65—132 -10 Callum Tarren 71-63—134 -8 Tony Finau 67-68—135 -7 Doug Ghim 67-68—135 -7 Tom Hoge 67-68—135 -7 Sungjae Im 65-70—135 -7 Robert Streb 68-67—135 -7 Chesson Hadley 68-69—137 -5 Lee Hodges 70-67—137 -5 Patton Kizzire 68-69—137 -5 Peter Malnati 68-69—137 -5 Jared Wolfe 68-69—137 -5 Cameron Davis 70-68—138 -4 Brice Garnett 67-71—138 -4 Adam Long 69-69—138 -4 Chase Seiffert 71-67—138 -4 Greyson Sigg 70-68—138 -4 Danny Willett 72-66—138 -4 Paul Barjon 72-67—139 -3 Ricky Barnes 68-71—139 -3 Scott Gutschewski 72-67—139 -3 James Hahn 69-70—139 -3 David Lingmerth 68-71—139 -3 Andrew Novak 70-69—139 -3 Andrew Putnam 71-68—139 -3 Roger Sloan 70-69—139 -3 Aaron Baddeley 72-68—140 -2 Stewart Cink 71-69—140 -2 Wyndham Clark 72-68—140 -2 Rick Lamb 71-69—140 -2 Seung-Yul Noh 69-71—140 -2 C.T. Pan 69-71—140 -2 J.T. Poston 71-69—140 -2 Matt Wallace 70-70—140 -2 Greg Chalmers 70-71—141 -1 Michael Gligic 72-69—141 -1 Joohyung Kim 73-68—141 -1 Satoshi Kodaira 73-68—141 -1 Kelly Kraft 70-71—141 -1 Troy Merritt 72-69—141 -1 Matthew NeSmith 71-70—141 -1 Cameron Percy 72-69—141 -1 Michael Thompson 72-69—141 -1 Camilo Villegas 72-69—141 -1 Jonas Blixt 69-73—142 E Ryan Brehm 71-71—142 E Hayden Buckley 72-70—142 E Jason Day 70-72—142 E Rickie Fowler 70-72—142 E Chris Gotterup 75-67—142 E Nick Hardy 71-71—142 E J.J. Henry 72-70—142 E Bo Hoag 75-67—142 E Hank Lebioda 68-74—142 E Maverick McNealy 71-71—142 E Grayson Murray 73-69—142 E Ryan Palmer 75-67—142 E Adam Schenk 73-69—142 E Austin Smotherman 72-70—142 E Brendon Todd 70-72—142 E Dawie Van der Walt 75-67—142 E Scott Brown 69-74—143 +1 Jonathan Byrd 72-71—143 +1 Cameron Champ 75-68—143 +1 Kevin Chappell 77-66—143 +1 Tyler Duncan 73-70—143 +1 Paul Goydos 70-73—143 +1 Adam Hadwin 68-75—143 +1 Jim Knous 73-70—143 +1 George McNeill 72-71—143 +1 Chez Reavie 75-68—143 +1 Matthias Schwab 70-73—143 +1 David Skinns 72-71—143 +1 Bo Van Pelt 75-68—143 +1 Arjun Atwal 73-78—151 +9 Hideki Matsuyama 77-WD D.A. Points 79-WD

Missed Cut

Austin Cook 75-69—144 +2 Harry Higgs 73-71—144 +2 Martin Laird 73-71—144 +2 Sean O’Hair 76-68—144 +2 Davis Riley 73-71—144 +2 Sam Ryder 74-70—144 +2 Martin Trainer 73-71—144 +2 Kevin Tway 70-74—144 +2 Jason Bohn 76-69—145 +3 Joshua Creel 75-70—145 +3 Bill Haas 74-71—145 +3 Beau Hossler 75-70—145 +3 John Huh 72-73—145 +3 Ben Kohles 73-72—145 +3 Dylan Menante 73-72—145 +3 Henrik Norlander 73-72—145 +3 Seth Reeves 73-72—145 +3 Vaughn Taylor 75-70—145 +3 Nick Taylor 71-74—145 +3 K.J. Choi 73-73—146 +4 Ben Crane 73-73—146 +4 Derek Ernst 73-73—146 +4 Dylan Frittelli 75-71—146 +4 Ryan Moore 71-75—146 +4 Brian Stuard 72-74—146 +4 Sahith Theegala 73-73—146 +4 Cameron Tringale 73-73—146 +4 Richy Werenski 77-69—146 +4 Ryan Armour 77-70—147 +5 Joseph Bramlett 73-74—147 +5 Tommy Gainey 76-71—147 +5 Lucas Glover 75-72—147 +5 Cole Hammer 77-70—147 +5 John Huston 75-72—147 +5 Derek Lamely 71-76—147 +5 Nate Lashley 76-71—147 +5 Justin Lower 73-74—147 +5 Ted Potter Jr. 72-75—147 +5 Brendan Steele 72-75—147 +5 Adam Svensson 73-74—147 +5 Kiradech Aphibarnrat 75-73—148 +6 Daniel Gale 74-74—148 +6 Cody Gribble 74-74—148 +6 David Hearn 76-72—148 +6 Kramer Hickok 74-74—148 +6 Stephan Jaeger 74-74—148 +6 Ben Martin 74-74—148 +6 Andre Metzger 72-76—148 +6 Doc Redman 71-77—148 +6 Chris Stroud 76-72—148 +6 Curtis Thompson 74-74—148 +6 D.J. Trahan 75-73—148 +6 Brian Davis 77-72—149 +7 Matt Every 73-76—149 +7 Brandon Hagy 76-73—149 +7 Sung Kang 76-73—149 +7 Brian Gay 79-71—150 +8 Jason Gore 72-78—150 +8 Garrick Higgo 76-74—150 +8 Andrew Landry 76-74—150 +8 John Merrick 76-74—150 +8 Jeff Overton 77-73—150 +8 Nick Watney 78-72—150 +8 Dylan Wu 76-74—150 +8 Daniel Chopra 78-73—151 +9 Brett Drewitt 76-75—151 +9 Mo Lim 73-78—151 +9 Max McGreevy 76-75—151 +9 Jeff Sorenson 77-74—151 +9 Jason Dufner 76-76—152 +10 Parker McLachlin 77-75—152 +10 Chris Naegel 75-77—152 +10 Ted Purdy 75-79—154 +12 Mardy Fish 81-74—155 +13 Brandon Matthews 78-78—156 +14 Kevin Stadler 78-79—157 +15 Wesley Bryan 81-78—159 +17

