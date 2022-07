Arizona 9, Colorado 3

Arizona

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 9 11 8 3 4 Rojas 3b 4 2 3 0 1 0 .260 Thomas cf 5 2 2 3 0 0 .258 Marte dh 4 0 0 0 1 2 .260 Walker 1b 4 1 1 1 1 1 .201 Peralta lf 5 2 2 2 0 0 .248 Varsho rf 4 0 1 1 0 0 .232 B.Kennedy 2b 4 0 0 0 0 0 .152 Hager 2b 0 0 0 0 0 0 .239 C.Kelly c 4 1 1 1 0 1 .134 Perdomo ss 4 1 1 0 0 0 .201

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 2 2 4 Joe rf 3 0 1 0 1 1 .277 Blackmon dh 4 1 1 1 0 2 .267 Bryant lf 4 0 1 0 0 1 .266 Cron 1b 4 0 1 0 0 0 .293 Rodgers 2b 3 0 0 0 1 0 .263 McMahon 3b 4 1 1 1 0 0 .235 Iglesias ss 4 1 1 0 0 0 .296 Grichuk cf 3 0 0 0 0 0 .255 Díaz c 3 0 0 0 0 0 .216

Arizona 210 001 221_9 11 1 Colorado 000 010 110_3 6 0

E_B.Kennedy (2). LOB_Arizona 5, Colorado 4. 2B_Rojas 2 (7), Perdomo (6), Peralta (16), Cron (17). 3B_Thomas (1). HR_C.Kelly (2), off Senzatela; Peralta (10), off Blach; Thomas (7), off Stephenson; McMahon (7), off M.Kelly; Blackmon (13), off Poppen. RBIs_Thomas 3 (19), Walker (40), C.Kelly (9), Peralta 2 (31), Varsho (33), McMahon (38), Blackmon (42).

Runners left in scoring position_Arizona 0; Colorado 1 (McMahon). RISP_Arizona 4 for 7; Colorado 0 for 3.

Runners moved up_Rojas, Thomas. GIDP_Díaz, Blackmon.

DP_Arizona 2 (B.Kennedy, Perdomo, Walker; Perdomo, B.Kennedy, Walker).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, W, 7-5 7 5 2 1 1 3 101 3.46 Poppen 1 1 1 1 0 1 10 3.18 Weaver 1 0 0 0 1 0 24 12.54

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 3-5 2 4 3 3 1 1 37 4.95 Blach 4 2 1 1 0 2 44 5.89 Stephenson 1 2-3 4 4 4 1 0 31 6.75 Estévez 1 1-3 1 1 1 1 1 23 5.19

Inherited runners-scored_Estévez 1-0. WP_Estévez.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Jerry Layne; Second, Nick Mahrley; Third, Adam Hamari.

T_2:42. A_47,588 (50,445).

