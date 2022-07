Atlanta 2, Real Salt Lake 1

Real Salt Lake

1

0

—

1 Atlanta

2

0

—

Real Salt Lake 1 0 — 1 Atlanta 2 0 — 2

First Half_1, Atlanta, Cisneros, 5 (Almada), 7th minute; 2, Atlanta, Cisneros, 6 (Rossetto), 33rd; 3, Real Salt Lake, Kappelhof, 1 (Meram), 37th.

Second Half_None.

Goalies_Real Salt Lake, Zac MacMath, Tomas Gomez; Atlanta, Rocco Rios Novo, Raul Gudino.

Yellow Cards_Holt, Real Salt Lake, 44th; Besler, Real Salt Lake, 56th; Moreno, Atlanta, 90th+3.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Corey Rockwell, Justin Howard, Ismail Elfath. 4th Official_Ted Unkel.

A_42,509.

___

Lineups

Real Salt Lake_Zac MacMath; Andrew Brody (Chris Kablan, 68th), Aaron Herrera, Erik Holt, Johan Kappelhof; Nick Besler, Diego Luna (Sergio Cordova, 46th), Pablo Ruiz (Jasper Loffelsend, 46th); Justin Meram (Bode Davis, 68th), Rubio Rubin, Tate Schmitt (Maikel Chang, 63rd).

Atlanta_Rocco Rios Novo; George Campbell, Alan Franco, Juan Sanchez, Caleb Wiley; Thiago Almada (Franco Ibarra, 71st), Aiden Mcfadden (Machop Chol, 77th), Marcelino Moreno, Matheus Rossetto, Amar Sejdic (Santiago Sosa, 83rd); Ronaldo Cisneros (Josef Martínez, 77th).

