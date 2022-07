Atlanta 3, St. Louis 0

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 7 0 3 8 Edman 2b 4 0 1 0 0 1 .262 Carlson cf 3 0 0 0 1 3 .247 Goldschmidt 1b 3 0 2 0 1 1 .343 Arenado 3b 4 0 1 0 0 0 .295 Yepez rf 3 0 0 0 1 1 .274 Pujols dh 3 0 2 0 0 0 .200 b-Gorman ph-dh 1 0 0 0 0 0 .252 Sosa ss 4 0 0 0 0 1 .188 Donovan lf 3 0 1 0 0 0 .293 Knizner c 4 0 0 0 0 1 .177

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 5 3 1 4 Acuña Jr. rf 4 0 0 0 0 1 .279 Swanson ss 4 0 0 0 0 0 .298 Olson 1b 4 0 0 0 0 1 .252 Riley 3b 3 1 2 0 0 0 .273 d’Arnaud c 2 0 1 1 1 0 .266 Ozuna dh 3 1 1 1 0 1 .229 Rosario lf 2 1 1 1 0 0 .111 a-Duvall ph-lf 1 0 0 0 0 0 .205 Arcia 2b 3 0 0 0 0 0 .255 Harris II cf 3 0 0 0 0 1 .293

St. Louis 000 000 000_0 7 0 Atlanta 000 021 00x_3 5 0

a-flied out for Rosario in the 7th. b-grounded out for Pujols in the 8th.

LOB_St. Louis 9, Atlanta 3. 2B_Goldschmidt (27), Pujols (5), Riley (20), d’Arnaud (15). HR_Ozuna (17), off Mikolas; Rosario (1), off Mikolas. RBIs_Ozuna (35), Rosario (1), d’Arnaud (37).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Sosa, Gorman 2, Yepez, Arenado); Atlanta 1 (Ozuna). RISP_St. Louis 0 for 5; Atlanta 1 for 2.

Runners moved up_Arenado. GIDP_Knizner, Arenado.

DP_Atlanta 2 (Riley, Olson; Swanson, Arcia, Olson).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 5-7 6 5 3 3 1 4 92 2.72 Thompson 1 0 0 0 0 0 8 2.70 Gallegos 1 0 0 0 0 0 11 2.90

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 9-2 6 5 0 0 1 4 82 2.52 O’Day, H, 5 1 0 0 0 0 1 11 4.12 Chavez, H, 6 1 1 0 0 2 2 25 3.06 Minter, S, 2-4 1 1 0 0 0 1 11 1.80

HBP_O’Day (Donovan). WP_Fried.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Nate Tomlinson; Second, Chris Conroy; Third, Ron Kulpa.

T_2:32. A_36,718 (41,084).

