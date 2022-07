Atlanta 7, St. Louis 1

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 1 9 1 3 6 Donovan lf-3b 5 0 1 0 0 1 .292 Yepez dh 5 0 1 0 0 1 .279 Goldschmidt 1b 3 1 1 0 0 1 .340 Nootbaar lf 1 0 1 0 0 0 .151 Arenado 3b 3 0 2 0 1 1 .296 Sosa ss 1 0 0 0 0 1 .196 Gorman 2b 3 0 1 1 1 0 .254 Carlson cf 4 0 0 0 0 0 .250 Edman ss 4 0 0 0 0 0 .263 Knizner 1b 0 0 0 0 0 0 .183 Capel rf 3 0 1 0 1 1 .250 Romine c 4 0 1 0 0 0 .143

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 12 7 1 10 Acuña Jr. rf 5 1 1 0 0 1 .285 Swanson ss 5 0 1 0 0 2 .302 Olson 1b 4 2 2 2 0 2 .256 Riley 3b 4 1 3 3 0 0 .269 Ozuna dh 4 1 1 0 0 1 .228 Rosario lf 4 0 1 0 0 1 .096 Duvall lf 0 0 0 0 0 0 .205 Contreras c 3 1 1 2 1 1 .267 Gosselin 2b 4 0 1 0 0 1 .273 Harris II cf 4 1 1 0 0 1 .300

St. Louis 100 000 000_1 9 1 Atlanta 500 200 00x_7 12 0

E_Gorman (4). LOB_St. Louis 12, Atlanta 7. 2B_Ozuna (10), Olson (32), Riley (19). HR_Riley (21), off Pallante; Contreras (10), off Pallante. RBIs_Gorman (19), Olson 2 (47), Riley 3 (51), Contreras 2 (21). SB_Acuña Jr. (17), Harris II 2 (6).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carlson 3, Gorman, Yepez); Atlanta 3 (Ozuna, Gosselin 2). RISP_St. Louis 1 for 5; Atlanta 4 for 11.

Runners moved up_Rosario.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Pallante, L, 2-4 3 2-3 10 7 7 0 5 96 3.03 Naughton 2 1-3 1 0 0 0 3 39 4.19 Fernández 1 1 0 0 1 1 19 0.00 Thompson 1 0 0 0 0 1 8 2.84

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 7-5 5 8 1 1 1 3 99 5.09 McHugh 2 0 0 0 1 2 22 3.60 Matzek 1 0 0 0 1 0 22 4.63 Stephens 1 1 0 0 0 1 14 3.04

Inherited runners-scored_Naughton 1-0. HBP_McHugh (Goldschmidt). WP_Pallante.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Carlos Torres; Second, Nate Tomlinson; Third, Chris Conroy.

T_3:07. A_35,656 (41,084).

