ATP Money Leaders

1 Rafael Nadal $5,719,877 2 Carlos Alcaraz $4,129,611 3 Stefanos Tsitsipas $3,579,680 4 Casper Ruud $2,829,465 5 Alexander Zverev $2,678,178 6 Danill Medvedev $2,539,882 7 Hubert Hurkacz $2,396,943 8 Taylor Fritz $2,321,491 9 Felix Auger-Aliassime $2,092,204 10 Andrey Rublev $2,076,990 11 Novak Djokovic $1,784,727 12 Jannik Sinner $1,663,722 13 Denis Shapovalov $1,658,574 14 Matteo Berrettini $1,595,030 15 Diego Schwartzman $1,465,466 16 Cameron Norrie $1,397,548 17 Marin Cilic $1,378,818 18 Pablo Carreno Busta $1,364,905 19 Alex de Minaur $1,211,036 20 Roberto Bautista Agut $1,147,138 21 John Isner $1,143,170 22 Alejandro Davidovich Fokina $1,120,670 23 Grigor Dimitrov $1,018,945 24 Miomir Kecmanovic $991,722 25 Karen Khachanov $920,923 26 Nick Kyrgios $917,759 27 Daniel Evans $874,518 28 Cristian Garin $848,201 29 Filip Krajinovic $826,441 30 Botic van de Zandschulp $806,448 31 Pedro Martinez $795,476 32 Nikoloz Basilashvili $771,956 33 Holger Rune $764,711 34 Reilly Opelka $759,664 35 Fabio Fognini $758,340 36 Lorenzo Sonego $729,566 37 Alexander Bublik $711,484 38 Thanasi Kokkinakis $704,661 39 Aslan Karatsev $693,568 40 Sebastian Korda $676,571 41 Tommy Paul $676,467 42 David Goffin $673,986 43 Francisco Cerundolo $657,880 44 Gael Monfils $649,400 45 Albert Ramos-Vinolas $637,853 46 Dusan Lajovic $632,253 47 Mackenzie McDonald $632,122 48 Federico Delbonis $631,838 49 Maxime Cressy $606,715 50 Frances Tiafoe $591,493

