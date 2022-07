ATP Money Leaders

Through July 11 1

Rafael Nadal

$6,376,536 2

Carlos Alcaraz

$4,362,817 3

Novak Djokovic

$4,239,527 4

Stefanos Tsitsipas

$3,726,968 5

Casper Ruud

$2,937,476 6

Taylor Fritz

$2,701,985 7

Alexander Zverev

$2,678,178 8

Daniil Medvedev

$2,539,882 9

Hubert Hurkacz

$2,458,313 10

Nick Kyrgios

$2,206,529 11 READ MORE

Through July 11

1 Rafael Nadal $6,376,536 2 Carlos Alcaraz $4,362,817 3 Novak Djokovic $4,239,527 4 Stefanos Tsitsipas $3,726,968 5 Casper Ruud $2,937,476 6 Taylor Fritz $2,701,985 7 Alexander Zverev $2,678,178 8 Daniil Medvedev $2,539,882 9 Hubert Hurkacz $2,458,313 10 Nick Kyrgios $2,206,529 11 Felix Auger-Aliassime $2,153,574 12 Andrey Rublev $2,076,990 13 Cameron Norrie $2,054,207 14 Jannik Sinner $2,044,216 15 Denis Shapovalov $1,754,311 16 Matteo Berrettini $1,586,530 17 Diego Schwartzman $1,568,874 18 Alex de Minaur $1,444,242 19 Pablo Carreno Busta $1,426,275 20 Marin Cilic $1,378,818 21 John Isner $1,290,458 22 Roberto Bautista Agut $1,242,875 23 Cristian Garin $1,228,695 24 Alejandro Davidovich Fokina $1,216,407 25 Miomir Kexmanovic $1,139,010 26 Grigor Dimitrov $1,080,315 27 David Goffin $1,054,480 28 Botic van de Zandschulp $1,047,325 29 Nikolaz Basilashvili $939,496 30 Daniel Evans $935,888 31 Filip Krajinovic $922,178 32 Tommy Paul $921,947 33 Karen Khachanov $920,923 34 Lorenzo Sonego $876,854 35 Alexander Bublik $858,772 36 Reilly Opelka $855,401 37 Holger Rune $826,081 38 Frances Tiafoe $824,699 39 Fabio Fognini $819,710 40 Thanasi Kokkinakis $800,398 41 Pedro Martinez $772,787 42 Dusan Lajovic $735,662 43 Mackenzie McDonald $735,530 44 Francisco Cerundolo $726,921 45 Maxime Cressy $710,123 46 Albert Ramos-Vinolas $706,894 47 Federico Delbonis $700,880 48 Max Purcell $693,814 49 Aslan Karatsev $693,568 50 Ugo Humbert $687,816

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.