Baltimore 7, Chicago Cubs 1

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 12 5 3 8 Mullins cf 4 1 2 0 1 0 .264 Mancini dh 5 0 1 1 0 2 .280 Mountcastle 1b 5 1 1 0 0 2 .271 Santander lf 4 1 1 2 0 0 .242 McKenna lf 1 0 1 0 0 0 .253 Hays rf 5 1 4 0 0 0 .267 Rutschman c 5 1 1 1 0 2 .216 Urías 3b 3 1 0 0 1 0 .245 Odor 2b 3 1 1 1 0 2 .202 Mateo ss 3 0 0 0 1 0 .199

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 6 1 3 10 Ortega dh 3 0 0 1 0 1 .251 Contreras c 4 0 0 0 0 2 .262 Happ lf 3 0 2 0 1 1 .280 Suzuki rf 4 0 1 0 0 1 .256 Hoerner ss 4 0 1 0 0 0 .304 Wisdom 3b 3 0 0 0 1 2 .227 Rivas 1b 2 0 0 0 0 1 .235 a-Higgins ph-1b 2 0 0 0 0 1 .266 Velazquez cf 4 0 1 0 0 0 .228 Morel 2b 3 1 1 0 1 1 .267

Baltimore 310 000 030_7 12 0 Chicago 000 010 000_1 6 1

a-grounded out for Rivas in the 7th.

E_Happ (2). LOB_Baltimore 8, Chicago 8. 2B_Santander (10), Mancini (16), Hays (21), Rutschman (14), Velazquez (3). 3B_Morel (4). RBIs_Santander 2 (46), Mancini (36), Rutschman (13), Odor (33), Ortega (23). SF_Ortega.

Runners left in scoring position_Baltimore 5 (Urías, Mountcastle, Rutschman, Mullins 2); Chicago 4 (Morel 2, Happ 2). RISP_Baltimore 5 for 10; Chicago 0 for 6.

Runners moved up_Ortega.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Watkins, W, 3-1 5 4 1 1 2 5 86 3.93 Tate, H, 12 1 0 0 0 0 1 10 2.55 Pérez, H, 13 1 0 0 0 0 0 12 0.90 Krehbiel 1 1 0 0 0 2 25 2.27 Baker 1 1 0 0 1 2 20 4.38

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele, L, 3-6 6 6 4 3 1 3 85 4.15 Wick 1 1 0 0 0 2 17 5.02 Martin 2-3 2 2 2 0 1 21 4.34 Norris 1 1-3 3 1 1 2 2 32 7.22

Inherited runners-scored_Tate 1-0, Norris 1-1. HBP_Steele (Odor). WP_Norris.

Umpires_Home, Brock Ballou; First, Bruce Dreckman; Second, Gabe Morales; Third, Pat Hoberg.

T_3:11. A_29,529 (41,649).

