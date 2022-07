Cazoo Classic Scores

Thursday

Thursday

At Hillside Golf Club

Southport, United Kingdom

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,109; Par: 72

First Round

Paul Waring, England 33-30—63 Garrick Porteous, England 32-33—65 Jens Dantorp, Sweden 33-33—66 Grant Forrest, Scotland 32-34—66 Julien Guerrier, France 35-31—66 Richard Mansell, England 31-35—66 Craig Howie, Scotland 35-32—67 Jack Senior, England 33-34—67 Matthew Southgate, England 33-34—67 Oliver Bekker, South Africa 35-33—68 Jorge Campillo, Spain 33-35—68 Darren Fichardt, South Africa 35-33—68 Oliver Fisher, England 34-34—68 Aman Gupta, United States 35-33—68 Daan Huizing, Netherlands 36-32—68 Stuart Manley, Wales 33-35—68 Eddie Pepperell, England 34-34—68 Robin Petersson, Sweden 33-35—68 Ben Stow, England 34-34—68 Santiago Tarrio, Spain 35-33—68 Marcus Armitage, England 36-33—69 Oliver Farr, Wales 34-35—69 Angel Hidalgo, Spain 34-35—69 David Horsey, England 36-33—69 David Howell, England 33-36—69 Richie Ramsay, Scotland 34-35—69 Callum Shinkwin, England 35-34—69 Andrew Wilson, England 36-33—69 Jordan Wrisdale, England 36-33—69 Ashley Chesters, England 36-34—70 Todd Clements, England 34-36—70 Victor Dubuisson, France 32-38—70 Ross Fisher, England 35-35—70 Daniel Hillier, New Zealand 35-35—70 Niall Kearney, Ireland 33-37—70 Sihwan Kim, United States 35-35—70 Damien Perrier, France 35-35—70 Siddikur Rahman, Bangladesh 35-35—70 JC Ritchie, South Africa 36-34—70 Richard Sterne, South Africa 33-37—70 Matthew Baldwin, England 36-35—71 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 35-36—71 Sean Crocker, United States 36-35—71 David Drysdale, Scotland 37-34—71 Pedro Figueiredo, Portugal 35-36—71 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-37—71 Raphael Jacquelin, France 36-35—71 Jazz Janewattananond, Thailand 36-35—71 Anton Karlsson, Sweden 37-34—71 Richard McEvoy, England 37-34—71 Gavin Moynihan, Ireland 38-33—71 Lukas Nemecz, Austria 35-36—71 Wilco Nienaber, South Africa 38-33—71 Thorbjorn Olesen, Denmark 36-35—71 Alfie Plant, England 34-37—71 Robin Roussel, France 37-34—71 Ricardo Santos, Portugal 35-36—71 Lee Slattery, England 36-35—71 Henric Sturehed, Sweden 36-35—71 Sami Valimaki, Finland 35-36—71 Darius Van Driel, Netherlands 35-36—71 Dale Whitnell, England 38-33—71 Alexander Bjork, Sweden 37-35—72 Kristoffer Broberg, Sweden 36-36—72 Steven Brown, England 39-33—72 Louis De Jager, South Africa 36-36—72 Eduardo De La Riva, Spain 35-37—72 Jarryd Felton, Australia 35-37—72 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 36-36—72 Gavin Green, Malaysia 37-35—72 Scott Hend, Australia 35-37—72 David Higgins, Ireland 36-36—72 Matthew Jordan, England 37-35—72 Frank Kennedy, England 37-35—72 Marcus Kinhult, Sweden 37-35—72 Soren Kjeldsen, Denmark 36-36—72 Hugo Leon, Chile 38-34—72 Zander Lombard, South Africa 36-36—72 Adrian Otaegui, Spain 35-37—72 Cormac Sharvin, Northern Ireland 35-37—72 Jack Singh Brar, England 37-35—72 Simon Thornton, England 35-37—72 Blake Windred, Australia 38-34—72 Nacho Elvira, Spain 36-37—73 Ben Evans, England 38-35—73 Ewen Ferguson, Scotland 37-36—73 Lorenzo Gagli, Italy 37-36—73 Romain Langasque, France 36-37—73 Robert Macintyre, Scotland 35-38—73 Jake McLeod, Australia 37-36—73 Harley Smith, England 35-38—73 Andy Sullivan, England 39-34—73 Kristof Ulenaers, Belgium 36-37—73 Alejandro Canizares, Spain 37-37—74 Bryce Easton, South Africa 41-33—74 Matt Ford, England 36-38—74 Daniel Gavins, England 35-39—74 Bjorn Hellgren, Sweden 35-39—74 Greig Hutcheon, Scotland 36-38—74 Liam Johnston, Scotland 36-38—74 Masahiro Kawamura, Japan 36-38—74 Adam Keogh, England 38-36—74 Frederic Lacroix, France 37-37—74 Nick McCarthy, England 39-35—74 Ross McGowan, England 36-38—74 Edoardo Molinari, Italy 38-36—74 Pedro Oriol, Spain 38-36—74 Alvaro Quiros, Spain 36-38—74 Antoine Rozner, France 38-36—74 Pep Angles, Spain 39-36—75 David Dixon, England 39-36—75 Takumi Kanaya, Japan 38-37—75 Jesper Kennegard, Sweden 37-38—75 Jesper Svensson, Sweden 37-38—75 Jon Thomson, England 38-37—75 Gary Boyd, England 41-35—76 Dan Bradbury, England 41-35—76 Dave Coupland, England 37-39—76 Ryan Evans, England 41-35—76 Tom Gandy, Isle Of Man 39-37—76 Josh Geary, New Zealand 36-40—76 Thriston Lawrence, South Africa 39-37—76 Chris Paisley, England 38-38—76 Marc Warren, Scotland 37-39—76 Hui-Lin Zhang, China 40-36—76 Bobby Bai, China 40-37—77 Bradley Bawden 39-38—77 Jack McDonald, Scotland 37-40—77 Thomas Thurloway, England 41-36—77 Stephen Gallacher, Scotland 39-39—78 Dimi Papadatos, Australia 40-38—78 Robert Rock, England 40-38—78 Rod Pampling, Australia 40-39—79 Graeme Storm, England 41-38—79 Jacques Blaauw, South Africa 42-38—80 Paul Dunne, Ireland 40-40—80 Tyler Koivisto, United States 39-41—80 Laird Shepherd, England 40-41—81

