Chicago 93, Indiana 84

CHICAGO (93) Copper 3-7 0-0 6, Meesseman 9-13 2-2 20, Parker 4-7 3-3 12, Quigley 5-7 2-2 13, Vandersloot 3-5 1-2 7, Hebard 0-0 0-0 0, Stevens 6-13 3-5 16, Yueru 0-1 2-2 2, Allemand 2-3 3-4 9, Evans 1-3 2-2 4, Gardner 1-3 2-4 4. Totals 34-62 20-26 93. INDIANA (84) Engstler 4-8 0-3 8, Vivians 0-9 0-0 0, Smith 8-19 1-1 20, K.Mitchell 10-18 3-4 27, Robinson 1-10 2-2 4, Cannon 2-3 2-2... READ MORE

Chicago 22 26 29 16 — 93 Indiana 15 23 19 27 — 84

3-Point Goals_Chicago 5-12 (Allemand 2-2, Parker 1-2, Quigley 1-3, Stevens 1-4, Copper 0-1), Indiana 9-20 (K.Mitchell 4-7, Smith 3-4, T.Mitchell 2-3, Cannon 0-1, Engstler 0-1, Robinson 0-1, Vivians 0-3). Fouled Out_Chicago None, Indiana 1 (Engstler). Rebounds_Chicago 41 (Parker 9), Indiana 27 (Smith 11). Assists_Chicago 25 (Vandersloot 6), Indiana 22 (K.Mitchell, Robinson 5). Total Fouls_Chicago 15, Indiana 16. A_1,839 (6,500)

