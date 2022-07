Chicago Cubs 3, Pittsburgh 2

Pittsburgh

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 8 2 2 6 VanMeter 2b 4 0 1 1 0 2 .190 Reynolds cf 4 0 0 0 0 1 .257 Hayes 3b 4 0 2 0 0 0 .251 Gamel lf 3 1 1 0 1 0 .245 Chavis 1b 4 0 1 0 0 0 .236 Tsutsugo dh 4 0 0 0 0 1 .173 Cruz ss 4 0 2 1 0 1 .218 Mitchell rf 3 0 0 0 1 0 .204 Heineman c 4 1 1 0 0 1 .205

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 9 3 4 4 Ortega cf 4 1 2 1 0 0 .237 Contreras c 3 0 1 0 0 0 .258 Suzuki rf 4 1 0 0 0 0 .267 Happ lf 4 1 2 0 0 0 .282 Hoerner ss 3 0 2 2 1 0 .303 Wisdom 3b 3 0 1 0 1 1 .220 Schwindel dh 2 0 1 0 1 0 .233 1-Velazquez pr-dh 1 0 0 0 0 0 .243 Rivas 1b 3 0 0 0 0 2 .225 Morel 2b 2 0 0 0 1 1 .281

Pittsburgh 010 010 000_2 8 1 Chicago 011 000 01x_3 9 1

1-ran for Schwindel in the 7th.

E_Cruz (4), Contreras (4). LOB_Pittsburgh 7, Chicago 7. 2B_Gamel (12), Heineman (3), VanMeter (4), Happ (24), Contreras (20), Wisdom (21), Hoerner (13). HR_Ortega (5), off Brubaker. RBIs_Cruz (19), VanMeter (12), Hoerner 2 (32), Ortega (24). CS_Ortega (6), Velazquez (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Chavis, Reynolds); Chicago 3 (Rivas, Suzuki, Velazquez). RISP_Pittsburgh 2 for 6; Chicago 2 for 5.

Runners moved up_Chavis, Happ. GIDP_Gamel, Wisdom.

DP_Pittsburgh 2 (Mitchell, Cruz, Mitchell; Hayes, VanMeter, Chavis); Chicago 1 (Wisdom, Morel, Rivas).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker 6 8 2 2 2 4 86 3.96 Underwood Jr. 1 0 0 0 1 0 13 4.00 De Los Santos, L, 0-2 1 1 1 0 1 0 26 2.70

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Sampson 7 6 2 2 1 3 100 3.20 Givens, W, 6-2 1 1 0 0 1 2 24 2.79 Effross, S, 1-3 1 1 0 0 0 1 14 2.72

Inherited runners-scored_Underwood Jr. 1-0. HBP_Brubaker (Contreras).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Ramon De Jesus; Third, Dan Bellino.

T_2:52. A_37,342 (41,649).

