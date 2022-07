Chicago Cubs 8, Milwaukee 3

Chicago

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

38

8

11

7

3

6 Ortega dh

3

1

2

2

1

0

.267 a-Morel ph-dh

1

0

0

0

0

1

.271 Hoerner ss

5

1

1

0 READ MORE

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 11 7 3 6 Ortega dh 3 1 2 2 1 0 .267 a-Morel ph-dh 1 0 0 0 0 1 .271 Hoerner ss 5 1 1 0 0 0 .307 Happ lf 4 2 1 1 1 0 .283 Suzuki rf 5 1 2 3 0 0 .257 Wisdom 3b 4 1 2 0 1 0 .234 Rivas 1b 4 0 0 0 0 2 .227 Gomes c 4 1 2 0 0 1 .222 Velazquez cf 4 1 1 1 0 0 .297 Bote 2b 3 0 0 0 0 1 .190 Simmons 2b 1 0 0 0 0 1 .174

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 5 9 Yelich dh 3 1 0 0 1 1 .251 Adames ss 4 0 0 0 0 3 .207 Tellez 1b 3 1 1 2 1 1 .240 McCutchen lf 3 0 0 0 1 2 .249 Hiura lf 0 0 0 0 0 0 .222 Wong 2b 3 0 1 0 1 1 .236 Urías 3b 4 0 0 0 0 1 .229 Peterson rf 4 1 2 0 0 0 .251 Caratini c 4 0 1 1 0 0 .246 Davis cf 3 0 0 0 1 0 .176

Chicago 000 134 000_8 11 1 Milwaukee 200 000 001_3 5 2

a-struck out for Ortega in the 8th.

E_Gomes (5), Urías (8), Adames (8). LOB_Chicago 7, Milwaukee 6. 2B_Happ (21), Wisdom (16), Peterson (12). 3B_Ortega (1). HR_Suzuki (6), off Alexander; Tellez (17), off Hendricks. RBIs_Velazquez (5), Happ (38), Suzuki 3 (25), Ortega 2 (21), Tellez 2 (55), Caratini (18). SB_Peterson (10), Happ (6), Ortega (7).

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Rivas, Suzuki, Happ, Velazquez, Bote 2); Milwaukee 2 (Yelich, Caratini). RISP_Chicago 5 for 15; Milwaukee 2 for 7.

Runners moved up_Happ, Gomes, Hoerner, Velazquez, Urías, Peterson. GIDP_Peterson.

DP_Chicago 1 (Bote, Hoerner, Rivas).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 3 2 2 2 2 4 69 4.80 Swarmer, W, 2-3 2 1 0 0 3 1 38 5.01 Wick 2 0 0 0 0 1 20 4.63 Rucker 2 2 1 1 0 3 33 5.40

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Alexander, L, 2-1 5 1-3 8 7 6 2 2 94 4.75 Suter 2 2-3 2 1 1 1 4 44 4.36 Brosseau 1 1 0 0 0 0 15 0.00

Inherited runners-scored_Wick 3-0, Suter 1-1. HBP_Alexander (Rivas).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Clint Vondrak; Second, Manny Gonzalez; Third, Stu Scheuwater.

T_3:03. A_30,561 (41,900).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.