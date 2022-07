Chicago White Sox 8, Detroit 0

Detroit

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 6 0 0 6 Greene cf 4 0 1 0 0 0 .241 Reyes lf-rf 4 0 1 0 0 0 .309 Báez ss 3 0 0 0 0 1 .212 Haase lf 1 0 0 0 0 1 .239 Cabrera dh 3 0 0 0 0 1 .300 Clemens p 1 0 0 0 0 0 .170 Candelario 3b 3 0 1 0 0 0 .193 Schoop 2b 3 0 1 0 0 1 .211 W.Castro rf-ss 3 0 0 0 0 1 .255 Torkelson 1b 3 0 1 0 0 1 .197 Barnhart c 3 0 1 0 0 0 .217

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 11 7 2 5 Anderson ss 5 1 2 1 0 0 .318 Vaughn dh 4 2 1 0 0 1 .296 Robert cf 3 2 1 1 1 1 .291 Abreu 1b 4 0 2 2 0 0 .295 Sheets rf 4 1 2 3 0 0 .235 Moncada 3b 3 0 1 0 1 0 .188 Zavala c 4 1 1 0 0 1 .339 García lf 4 1 1 0 0 1 .200 Harrison 2b 4 0 0 0 0 1 .239

Detroit 000 000 000_0 6 0 Chicago 330 002 00x_8 11 0

LOB_Detroit 4, Chicago 6. 2B_Torkelson (10), Vaughn (15), Anderson (11), Abreu (23), Zavala (7). HR_Sheets (6), off Hill. RBIs_Sheets 3 (21), Robert (46), Abreu 2 (40), Anderson (21).

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Torkelson, Barnhart); Chicago 3 (Robert, García, Sheets). RISP_Detroit 0 for 2; Chicago 5 for 13.

Runners moved up_W.Castro. GIDP_Báez, Greene.

DP_Chicago 2 (Moncada, Harrison, Abreu; Harrison, Anderson, Abreu).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Hill, L, 1-1 5 6 6 6 2 1 97 5.73 Vest 1 3 2 2 0 3 24 3.77 Foley 1 2 0 0 0 1 19 3.60 Clemens 1 0 0 0 0 0 14 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, W, 3-4 8 5 0 0 0 5 101 2.91 Ruiz 1 1 0 0 0 1 16 3.78

HBP_Hill (Vaughn). WP_Vest.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Junior Valentine; Second, Chris Segal; Third, Andy Fletcher.

T_2:35. A_29,215 (40,615).

