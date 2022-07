Cincinnati 1, N.Y. Mets 0

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 6 0 3 10 Nimmo cf 4 0 1 0 0 2 .272 Marte rf 2 0 2 0 2 0 .287 Lindor ss 4 0 0 0 0 2 .244 Alonso 1b 4 0 0 0 0 2 .272 Canha lf 4 0 2 0 0 1 .271 Escobar 3b 3 0 0 0 0 0 .225 McNeil 2b 3 0 1 0 1 0 .319 Davis dh 3 0 0 0 0 2 .240 a-Do.Smith ph-dh 1 0 0 0 0 0 .213 McCann c 4 0 0 0 0 1 .171

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 1 4 1 3 13 India 2b 4 0 0 0 0 2 .204 Drury 3b 4 0 0 0 0 1 .266 Pham lf 4 1 1 0 0 1 .253 Naquin rf 3 0 1 0 1 2 .257 Solano dh 3 0 1 0 1 1 .243 Moustakas 1b 2 0 0 1 0 2 .212 Senzel cf 3 0 1 0 0 1 .250 Reynolds ss 2 0 0 0 1 2 .252 Papierski c 2 0 0 0 0 1 .125

New York 000 000 000_0 6 0 Cincinnati 000 000 001_1 4 1

One out when winning run scored.

a-grounded out for Davis in the 9th.

E_India (4). LOB_New York 9, Cincinnati 7. 2B_Pham (10). RBIs_Moustakas (17). SB_Marte (10). SF_Moustakas. S_Papierski.

Runners left in scoring position_New York 6 (McCann 2, Davis, Lindor, McNeil, Alonso); Cincinnati 3 (Drury 2, Reynolds). RISP_New York 0 for 8; Cincinnati 0 for 4.

Runners moved up_Escobar, Senzel.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 6 2 0 0 0 11 79 2.26 Rodríguez 1 0 0 0 0 2 10 4.50 Hunter 1 1 0 0 1 0 19 1.29 Lugo, L, 1-2 1-3 1 1 1 2 0 17 3.69

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Lodolo 4 2-3 3 0 0 3 8 89 4.19 Kuhnel 1 1 0 0 0 0 14 6.85 Detwiler 1 1 0 0 0 1 17 3.86 Hoffman 1 1-3 1 0 0 0 1 19 3.29 Strickland, W, 2-2 1 0 0 0 0 0 9 5.20

Inherited runners-scored_Kuhnel 1-0, Detwiler 1-0, Hoffman 1-0. IBB_off Lugo (Naquin). HBP_Scherzer (Moustakas), Lodolo (Escobar). WP_Lodolo.

Umpires_Home, Alex MacKay; First, Angel Hernandez; Second, James Hoye; Third, Paul Clemons.

T_3:01. A_13,487 (42,319).

