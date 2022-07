Cincinnati 9, St. Louis 5

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 10 5 4 14 Edman ss 4 0 1 1 1 3 .259 O’Neill lf 4 1 1 2 1 2 .239 Goldschmidt 1b 5 1 2 2 0 1 .331 Arenado 3b 5 0 2 0 0 0 .295 Gorman dh 5 0 0 0 0 3 .234 Carlson cf 4 1 2 0 0 1 .260 Donovan 2b 4 1 1 0 0 3 .286 Nootbaar rf 3 1 0 0 1 0 .194 Romine c 3 0 1 0 0 1 .136 a-Dickerson ph 0 0 0 0 1 0 .202 Knizner c 0 0 0 0 0 0 .207

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 9 7 9 4 6 India 2b 4 1 1 1 0 0 .231 Drury 3b 4 0 0 0 0 0 .275 Pham lf 4 0 0 0 0 1 .239 Votto 1b 4 1 1 1 0 1 .217 Stephenson c 0 0 0 0 0 0 .319 Papierski c 2 2 0 0 2 0 .139 K.Farmer ss 2 2 1 0 2 0 .262 Naquin rf 4 2 2 4 0 1 .246 Solano dh 3 1 1 3 0 1 .289 Senzel cf 3 0 1 0 0 2 .257

St. Louis 020 020 010_5 10 0 Cincinnati 041 003 10x_9 7 0

a-walked for Romine in the 8th.

LOB_St. Louis 9, Cincinnati 2. 2B_Arenado (22), Carlson (20), K.Farmer (18). 3B_Naquin (2). HR_Goldschmidt (21), off Ashcraft; Solano (2), off Wainwright; Votto (7), off Wainwright; India (5), off Oviedo. RBIs_O’Neill 2 (30), Goldschmidt 2 (72), Edman (34), Naquin 4 (30), Solano 3 (9), Votto (31), India (16). SF_Solano.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (O’Neill, Goldschmidt, Gorman 2); Cincinnati 1 (Pham). RISP_St. Louis 2 for 8; Cincinnati 2 for 3.

Runners moved up_Nootbaar.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 6-8 5 1-3 5 7 7 3 2 101 3.40 Hicks 2-3 1 1 1 0 1 11 4.10 Oviedo 1 1 1 1 0 2 19 3.33 Thompson 1 0 0 0 1 1 19 2.57

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Ashcraft 4 2-3 7 4 4 3 8 112 4.70 Sanmartin, W, 4-4 1-3 0 0 0 0 1 6 7.79 B.Farmer, H, 1 1 1 0 0 0 1 19 5.19 Díaz 1 0 0 0 0 1 9 2.10 Gibaut 1 2 1 1 1 2 25 8.53 Strickland 1 0 0 0 0 1 12 5.24

Inherited runners-scored_Hicks 2-2, Sanmartin 1-0. WP_Wainwright, Ashcraft.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Mark Carlson; Second, Jeremy Riggs; Third, Jordan Baker.

T_3:21. A_25,547 (42,319).

