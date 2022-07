Columbus 2, D.C. United 2

Columbus

0

2

—

2 D.C. United

0

2

—

Columbus 0 2 — 2 D.C. United 0 2 — 2

First Half_None.

Second Half_1, Columbus, Hernandez, 2 (Zelarrayan), 62nd minute; 2, D.C. United, Fountas, 10 (Robertha), 80th; 3, Columbus, Hernandez, 3 (Zelarrayan), 81st; 4, D.C. United, Kamara, 7, 90th+2.

Goalies_Columbus, Eloy Room, Evan Bush; D.C. United, Rafael Romo, Jon Kempin.

Yellow Cards_Odoi-Atsem, D.C. United, 22nd; Skundrich, D.C. United, 45th+3; Room, Columbus, 72nd; Santos, Columbus, 75th.

Referee_Rosendo Mendoza. Assistant Referees_Logan Brown, Gjovalin Bori, Jorge Gonzalez. 4th Official_Adam Kilpatrick.

___

Lineups

Columbus_Eloy Room; Jalil Anibaba, Steven Moreira, Josh Williams; Luis Diaz (Yaw Yeboah, 75th), Derick Etienne, James Igbekeme (Lucas Zelarrayan, 46th), Aidan Morris, Darlington Nagbe (Sean Zawadzki, 83rd), Pedro Santos; Erik Hurtado (Cucho Hernandez, 46th).

D.C. United_Rafael Romo; Steven Birnbaum, Brendan Hines-Ike, Andy Najar (Sami Fouad Guediri, 73rd), Chris Odoi-Atsem (Sofiane Djeffal, 46th); Chris Durkin, Jackson Hopkins (Kimarni Smith, 64th), Drew Skundrich (Theodore Ku-Dipietro, 82nd); Michael Estrada (Ola Kamara, 64th), Taxiarchis Fountas, Nigel Robertha.

