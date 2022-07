Detroit 4, San Diego 3

San Diego

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 4 7 Profar lf 4 0 2 1 0 1 .242 Cronenworth 2b-1b 4 1 1 0 0 0 .235 Machado dh-3b 2 1 0 0 2 0 .299 Voit 1b 2 0 0 1 1 1 .222 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Nola c 3 0 0 0 1 1 .244 Kim ss 4 1 1 1 0 2 .239 Ruiz rf 2 0 0 0 0 0 .231 a-Mazara ph-rf 2 0 0 0 0 1 .288 Grisham cf 4 0 1 0 0 0 .189 Batten 3b-2b 4 0 0 0 0 1 .143

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 9 4 2 13 Greene cf 4 0 0 0 0 3 .237 Báez ss 4 1 1 0 0 2 .218 H.Castro 1b 3 1 1 0 1 1 .286 Cabrera dh 3 0 1 0 1 1 .287 Candelario 3b 4 0 3 2 0 0 .215 1-Baddoo pr 0 1 0 0 0 0 .133 Haase c 4 0 0 0 0 1 .241 Grossman lf 4 0 0 0 0 3 .202 Schoop 2b 4 1 2 0 0 1 .211 Reyes rf 4 0 1 2 0 1 .276

San Diego 000 200 100_3 5 1 Detroit 100 001 002_4 9 2

Two outs when winning run scored.

a-struck out for Ruiz in the 7th.

1-ran for Candelario in the 9th.

E_Voit (3), H.Castro (8), Haase (6). LOB_San Diego 6, Detroit 6. 2B_Candelario (9), Reyes (6). RBIs_Voit (44), Kim (34), Profar (40), Candelario 2 (32), Reyes 2 (13). SB_Báez (4). SF_Voit.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Cronenworth, Ruiz); Detroit 2 (Grossman, Haase). RISP_San Diego 2 for 5; Detroit 4 for 9.

Runners moved up_H.Castro. GIDP_Machado, Cabrera.

DP_San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Voit); Detroit 1 (Báez, Schoop, H.Castro).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 7 6 2 2 1 11 106 3.24 García, H, 18 1 0 0 0 1 1 14 3.32 Rogers, L, 1-5, BS, 28-35 2-3 3 2 2 0 1 17 4.35

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal 6 3 2 0 3 2 98 3.67 Jiménez 2-3 2 1 0 0 3 16 3.08 Chafin 1 1-3 0 0 0 1 2 21 2.53 Fulmer, W, 3-4 1 0 0 0 0 0 8 2.84

Inherited runners-scored_Chafin 2-0. WP_Skubal.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Jeremy Riggs; Second, Chris Guccione; Third, Jordan Baker.

T_3:03. A_24,669 (41,083).

