Dow Great Lakes Bay Invitational Scores

Wednesday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,277; Par: 70

First Round

M.Sagstrom/A.Sorenstam 32-33—65 P.Roussin/D.Weber 34-31—65 E.Talley/J.Ewart Shadoff 34-32—66 L.Stephenson/J.Hollis 33-33—66 P.Phatlum/P.Yoktuan 32-34—66 A.Emrey/K.Perry-Hamski 34-33—67 A.Olson/K.Kirk 35-33—68 F.Kinhult/L.Johansson 33-35—68 H.Kang/T.Chan 33-35—68 L.Salas/J.Kupcho 36-32—68 Y.Liu/P.Chien 34-34—68 C.Kerr/S.Meadow 34-35—69 F.Fernandez Cano/A.Belac 35-34—69 H.Choi/N.An 37-32—69 M.Alex/K.Webb 37-32—69 M.Castren/K.Tan 34-35—69 M.Martin/V.Hurst 34-35—69 M.Szeryk/K.McPherson 34-35—69 N.Korda/J.Korda 34-35—69 P.Reto/A.Lewis 35-34—69 S.Kemp/A.Sharp 35-34—69 S.Lewis/M.Fassi 34-35—69 S.Parks/A.Uwadia 34-35—69 X.Lin/P.Delacour 36-33—69 Y.Noh/A.Kim 35-34—69 L.Coughlin/S.Vilaubi 35-35—70 M.Metraux/C.Herbin 36-34—70 S.Popov/A.Van Dam 36-34—70 W.Meechai/R.Liu 35-35—70 A.Yin/Y.Hong 34-37—71 B.Do/C.Inglis 34-37—71 B.Matthews/L.Hartlage 38-33—71 C.Danielson/L.Kim 35-36—71 D.Ardina/P.Thanapolboonyaras 34-37—71 K.Davidson/D.Darquea 38-33—71 L.Thompson/B.Altomare 37-34—71 L.Weaver-Wright/J.Jackson 37-34—71 R.Rohanna Virgili/H.Harford 36-35—71 S.Schmelzel/M.Leblanc 33-38—71 Y.Hou/V.Hou 34-37—71 A.Corpuz/G.Kim 37-35—72 C.Masson/N.Broch Estrup 37-35—72 E.Szokol/C.Knight 38-34—72 K.Papp/K.Gillman 37-35—72 L.Maguire/M.Reid 37-35—72 M.Stackhouse/S.Michaels 37-35—72 M.Steen/A.Uriell 36-36—72 N.Choi/M.Francella 39-33—72 P.Anannarukarn/A.Ashok 36-36—72 P.Lindberg/M.He 39-33—72 S.Grewal/A.Pancake 36-36—72 S.Schubert/A.Doherty 39-33—72 C.Kim/L.Duncan 38-35—73 G.Molinaro/L.Sobron Galmes 38-35—73 J.Coleman/D.Finkelstein 36-37—73 M.Jutanugarn/A.Jutanugarn 36-37—73 R.Ree/J.Chang 38-35—73 R.Yin/W.Zhang 38-35—73 A.Lee/B.Pagdanganan 40-34—74 K.Tamulis/C.LaCrosse 37-37—74 M.Uribe/S.Smith 39-35—74 A.Stanford/D.Carter 38-37—75 C.Thomas/G.Dryburgh 38-37—75 H.Nomura/M.Lee 39-36—75 J.Song/A.Park 39-36—75 K.Dinh/C.Katamneni 37-38—75 E.Nagel/N.Gulbis 36-40—76 J.Yan/D.Holmqvist 39-37—76 M.Kwak/H.Moore 37-39—76 J.Suwannapura/C.Clanton 37-40—77 B.Lang/G.Mendoza-Piller 43-35—78 N.Samdal/M.Vallabhaneni 41-44—85

