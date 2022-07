Houston 6, L.A. Angels 5

Houston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

36

6

8

5

7

9 Altuve 2b

3

2

1

1

2

0

.280 Díaz lf

3

2

2

2

2

1

.241 1-Siri pr-lf

0

0

0

0 READ MORE

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 8 5 7 9 Altuve 2b 3 2 1 1 2 0 .280 Díaz lf 3 2 2 2 2 1 .241 1-Siri pr-lf 0 0 0 0 0 0 .185 Tucker rf 4 0 1 1 1 1 .259 Bregman 3b 4 0 2 1 1 0 .243 Gurriel 1b 5 0 0 0 0 0 .229 Peña ss 5 0 1 0 0 0 .264 Matijevic dh 5 1 1 0 0 2 .182 Meyers cf 3 1 0 0 1 2 .296 Maldonado c 4 0 0 0 0 3 .157

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 2 4 6 12 Stefanic 2b 4 1 0 0 1 1 .318 Trout cf 2 0 0 0 0 2 .270 Harrison cf 1 0 0 0 0 1 .182 a-MacKinnon ph-1b 2 0 1 2 0 1 .200 Ohtani dh 2 0 0 0 2 1 .255 Ward rf 3 0 0 0 1 1 .292 Walsh 1b-lf 4 0 0 1 0 1 .243 Rengifo ss 3 1 0 0 1 1 .243 Stassi c 3 1 0 0 1 0 .207 Villar 3b 4 1 0 0 0 2 .156 Marsh lf-cf 3 1 1 1 0 1 .225

Houston 201 002 001_6 8 2 Los Angeles 100 000 400_5 2 2

a-singled for Harrison in the 7th.

1-ran for Díaz in the 9th.

E_Maton (1), Bregman (5), Villar (2), Harrison (1). LOB_Houston 10, Los Angeles 6. 2B_Bregman (20), Tucker (13). HR_Díaz (6), off Syndergaard. RBIs_Díaz 2 (20), Bregman (46), Altuve (33), Tucker (60), Walsh (41), Marsh (32), MacKinnon 2 (6). SB_Altuve (7), Marsh (7), Matijevic (1).

Runners left in scoring position_Houston 7 (Matijevic 2, Maldonado, Díaz, Peña, Gurriel 2); Los Angeles 4 (Rengifo 2, Stefanic, Ward). RISP_Houston 4 for 17; Los Angeles 1 for 7.

Runners moved up_Gurriel, Walsh.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Garcia 6 1 1 1 3 7 93 3.65 Maton 1-3 0 4 0 1 0 23 3.75 Montero, BS, 6-7 2-3 1 0 0 1 1 12 1.83 Neris, W, 2-3 1 0 0 0 1 2 19 3.75 Pressly, S, 19-22 1 0 0 0 0 2 15 3.24

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard 4 3 3 3 4 3 80 4.00 Marte 1 0 0 0 0 1 17 0.00 Wantz 1 2 2 1 1 2 24 3.68 Warren 1 1 0 0 0 0 12 3.65 Quijada 1 0 0 0 0 2 11 2.45 Iglesias, L, 2-6 1 2 1 1 2 1 25 4.65

Inherited runners-scored_Montero 3-3, Marte 2-0. IBB_off Iglesias (Bregman). HBP_Maton (Marsh). PB_Maldonado (7).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, CB Bucknor; Second, Manny Gonzalez; Third, Clint Vondrak.

T_3:37. A_27,180 (45,517).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.