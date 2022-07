Houston 8, L.A. Angels 1

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 1 2 1 1 16 Ward rf 4 0 0 0 0 3 .305 Trout cf 3 0 0 0 0 3 .281 b-MacKinnon ph 1 0 0 0 0 1 .222 Ohtani dh 3 1 1 1 0 0 .266 Walsh 1b 3 0 0 0 0 2 .257 Rengifo 2b 3 0 1 0 0 1 .240 Stassi c 2 0 0 0 0 2 .210 Thaiss c 1 0 0 0 0 0 .000 Marsh lf 3 0 0 0 0 1 .229 Velazquez ss 3 0 0 0 0 2 .170 Wade 3b 2 0 0 0 1 1 .218

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 8 11 8 4 6 Altuve 2b 3 0 1 0 2 0 .265 Peña ss 5 1 0 0 0 2 .268 Tucker rf 4 1 2 0 0 1 .258 Bregman 3b 3 0 0 1 0 0 .239 Gurriel 1b 3 2 1 1 1 0 .227 Matijevic dh 4 1 2 1 0 2 .167 Meyers cf 4 2 2 3 0 0 .280 McCormick lf 3 1 2 2 1 0 .224 Maldonado c 3 0 1 0 0 1 .145 a-Lee ph-c 1 0 0 0 0 0 .000

Los Angeles 100 000 000_1 2 1 Houston 026 000 00x_8 11 0

a-flied out for Maldonado in the 8th. b-struck out for Trout in the 9th.

E_Wade (5). LOB_Los Angeles 1, Houston 6. 2B_Matijevic 2 (2). HR_Ohtani (18), off Javier; Gurriel (7), off Lorenzen; Meyers (1), off Lorenzen; McCormick (7), off Lorenzen. RBIs_Ohtani (50), Gurriel (22), Meyers 3 (4), Bregman (39), Matijevic (3), McCormick 2 (18). SF_Bregman.

Runners left in scoring position_Los Angeles 0; Houston 3 (McCormick, Peña, Tucker). RISP_Los Angeles 0 for 0; Houston 2 for 8.

Runners moved up_Meyers, Peña. GIDP_Thaiss, Bregman, Peña.

DP_Los Angeles 2 (Velazquez, Rengifo, Walsh; Walsh, Velazquez, Rengifo, Walsh); Houston 1 (Peña, Bregman, Gurriel).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen, L, 6-6 3 8 8 7 2 3 69 4.94 Peguero 3 3 0 0 0 1 46 8.59 Ortega 2 0 0 0 2 2 32 3.86

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Javier, W, 6-3 7 1 1 1 0 14 99 2.58 Abreu 1 1 0 0 0 0 10 2.20 Paredes 1 0 0 0 1 2 19 4.50

WP_Ortega.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Jeremy Riggs; Second, Doug Eddings; Third, Brian Knight.

T_2:45. A_36,420 (41,168).

