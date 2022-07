L.A. Angels 7, Houston 1

Houston

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 3 15 Altuve 2b 3 0 0 0 1 2 .277 McCormick lf 4 0 0 0 0 1 .224 Tucker rf 3 1 0 0 1 3 .256 Bregman 3b 4 0 1 0 0 0 .243 Gurriel 1b 3 0 1 1 1 2 .230 Matijevic dh 4 0 0 0 0 2 .162 Peña ss 4 0 0 0 0 3 .260 Meyers cf 3 0 0 0 0 1 .281 Maldonado c 2 0 2 0 0 0 .165 a-Lee ph-c 1 0 0 0 0 1 .333

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 12 7 6 17 Ohtani p-dh 4 1 2 2 1 2 .258 Ward cf 3 1 0 0 2 3 .288 Rengifo 2b 5 1 3 2 0 2 .253 Walsh 1b 4 0 0 0 1 2 .240 Adell rf 5 0 2 1 0 2 .258 Villar 3b 4 1 1 1 1 1 .167 Stassi c 4 1 1 0 0 2 .208 Marsh lf 3 1 1 1 1 2 .227 Velazquez ss 4 1 2 0 0 1 .170

Houston 000 100 000_1 4 1 Los Angeles 030 004 00x_7 12 1

a-struck out for Maldonado in the 7th.

E_Peña (12), Quijada (1). LOB_Houston 6, Los Angeles 11. 2B_Maldonado (8). 3B_Ohtani (2). RBIs_Gurriel (26), Marsh (33), Ohtani 2 (56), Rengifo 2 (15), Adell (11), Villar (1). SB_Altuve (8), Tucker (15), Adell (2), Meyers (0). CS_Meyers (1).

Runners left in scoring position_Houston 2 (McCormick, Bregman); Los Angeles 7 (Rengifo, Ward 2, Stassi 4). RISP_Houston 1 for 5; Los Angeles 5 for 14.

DP_Los Angeles 1 (Stassi, Rengifo, Stassi).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Javier, L, 6-5 3 2-3 5 3 3 3 10 92 3.22 Martinez 1 1-3 2 0 0 0 3 22 0.75 Abreu 2-3 5 4 4 1 2 34 3.09 Stanek 1 1-3 0 0 0 2 2 28 0.60 Maton 1 0 0 0 0 0 7 3.65

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani, W, 9-4 6 4 1 1 2 12 105 2.38 Quijada 1 0 0 0 0 2 14 2.30 Peguero 2 0 0 0 1 1 27 7.30

Inherited runners-scored_Martinez 2-0, Stanek 2-0. WP_Stanek.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Manny Gonzalez; Second, Clint Vondrak; Third, Jeff Nelson.

T_3:45. A_27,803 (45,517).

