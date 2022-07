NATIONAL LEAGUE BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .331; Freeman, Los Angeles, .320; McNeil, New York, .310; Hoerner, Chicago, .308; M.Machado, San Diego, .307; Iglesias, Colorado, .304; T.Turner, Los Angeles, .304; Bell, Washington, .300; Lux, Los Angeles, .299; Arenado, St. Louis, .296; Cron, Colorado, .296. RUNS_Betts, Los Angeles, 62; Goldschmidt, St. Louis, 62; Schwarber, Philadelphia, 61; Edman, St. Louis, 59; Cronenworth, San Diego, 58; Freeman, Los Angeles, 58; Yelich, Milwaukee, 57; Nimmo, New York, 56; Swanson, Atlanta, 56;... READ MORE

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .331; Freeman, Los Angeles, .320; McNeil, New York, .310; Hoerner, Chicago, .308; M.Machado, San Diego, .307; Iglesias, Colorado, .304; T.Turner, Los Angeles, .304; Bell, Washington, .300; Lux, Los Angeles, .299; Arenado, St. Louis, .296; Cron, Colorado, .296.

RUNS_Betts, Los Angeles, 62; Goldschmidt, St. Louis, 62; Schwarber, Philadelphia, 61; Edman, St. Louis, 59; Cronenworth, San Diego, 58; Freeman, Los Angeles, 58; Yelich, Milwaukee, 57; Nimmo, New York, 56; Swanson, Atlanta, 56; Drury, Cincinnati, 55; Soto, Washington, 55.

RBI_Alonso, New York, 74; Cron, Colorado, 68; Goldschmidt, St. Louis, 67; Lindor, New York, 65; T.Turner, Los Angeles, 65; Arenado, St. Louis, 58; Riley, Atlanta, 58; Schwarber, Philadelphia, 57; Freeman, Los Angeles, 56; Tellez, Milwaukee, 55.

HITS_Freeman, Los Angeles, 111; Goldschmidt, St. Louis, 110; T.Turner, Los Angeles, 108; Swanson, Atlanta, 102; Bell, Washington, 99; Cron, Colorado, 99; Riley, Atlanta, 99; Arenado, St. Louis, 97; M.Machado, San Diego, 93; Edman, St. Louis, 90.

DOUBLES_Olson, Atlanta, 33; Freeman, Los Angeles, 30; Goldschmidt, St. Louis, 28; K.Marte, Arizona, 26; Happ, Chicago, 23; Cronenworth, San Diego, 22; T.Turner, Los Angeles, 22; Arenado, St. Louis, 21; Cooper, Miami, 21; Harper, Philadelphia, 21; Riley, Atlanta, 21; J.Turner, Los Angeles, 21.

TRIPLES_Nimmo, New York, 5; Chisholm Jr., Miami, 4; Gregorius, Philadelphia, 4; Joe, Colorado, 4; Lux, Los Angeles, 4; Morel, Chicago, 4; Wong, Milwaukee, 4; 16 tied at 3.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 28; Riley, Atlanta, 25; Alonso, New York, 24; C.Walker, Arizona, 21; Betts, Los Angeles, 20; Cron, Colorado, 20; Soto, Washington, 19; Goldschmidt, St. Louis, 19; Adames, Milwaukee, 18; Drury, Cincinnati, 18; Hoskins, Philadelphia, 18; Arenado, St. Louis, 18.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 28; Acuña Jr., Atlanta, 19; Edman, St. Louis, 19; T.Turner, Los Angeles, 17; Bader, St. Louis, 15; Swanson, Atlanta, 14; Yelich, Milwaukee, 13; Chisholm Jr., Miami, 12; Estrada, San Francisco, 12; Bellinger, Los Angeles, 11; Realmuto, Philadelphia, 11.

PITCHING_Gonsolin, Los Angeles, 11-0; Wright, Atlanta, 11-4; T.Anderson, Los Angeles, 10-1; Carrasco, New York, 10-4; Alcantara, Miami, 9-3; Fried, Atlanta, 9-3; Musgrove, San Diego, 8-2; Webb, San Francisco, 8-3; Rodón, San Francisco, 8-5; Me.Kelly, Arizona, 8-5; Wheeler, Philadelphia, 8-5.

ERA_Alcantara, Miami, 1.73; Gonsolin, Los Angeles, 2.02; Burnes, Milwaukee, 2.14; Musgrove, San Diego, 2.42; Fried, Atlanta, 2.56; Mikolas, St. Louis, 2.62; Rodón, San Francisco, 2.66; Webb, San Francisco, 2.82; P.López, Miami, 2.86; Wheeler, Philadelphia, 2.89.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 144; Rodón, San Francisco, 131; Aa.Nola, Philadelphia, 127; Morton, Atlanta, 114; Alcantara, Miami, 111; Strider, Atlanta, 110; Wheeler, Philadelphia, 108; H.Greene, Cincinnati, 107; Wright, Atlanta, 107; Gray, Washington, 106.

