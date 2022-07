Miami 5, Pittsburgh 4

Pittsburgh Miami ab

Pittsburgh Miami ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 6 4 Totals 34 5 7 4 VanMeter 2b 3 0 0 0 Wendle ss 3 0 1 0 Newman ph-2b 2 0 0 0 Hamilton pr-lf 1 2 0 0 Vogelbach dh 4 1 0 1 Berti 2b 4 1 1 1 Hayes 3b 4 0 1 1 Aguilar 1b 4 1 1 1 Tsutsugo 1b 3 0 0 0 García rf 4 0 2 2 Chavis 1b 1 0 1 1 Scott p 0 0 0 0 Cruz ss 3 1 0 0 Pop p 0 0 0 0 Gamel rf 3 0 1 1 Williams ph 0 0 0 0 Suwinski lf 2 1 0 0 Anderson 3b 3 0 0 0 Perez c 1 0 0 0 Sánchez cf 4 0 1 0 Castillo ph 1 0 0 0 Fortes dh-c 4 0 0 0 Delay c 1 1 1 0 De La Cruz lf-rf 3 0 0 0 Marisnick cf 4 0 2 0 Stallings c 2 0 0 0 Rojas ph-ss 2 1 1 0

Pittsburgh 000 010 001 2 — 4 Miami 000 000 020 3 — 5

DP_Pittsburgh 1, Miami 1. LOB_Pittsburgh 6, Miami 8. 2B_Chavis (10), García (8). SB_Cruz (3).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brubaker 7 3 0 0 2 9 Underwood Jr. BS,0-1 1 1 2 2 1 1 De Los Santos 1 0 0 0 0 1 Bednar L,3-3 BS,16-20 2-3 3 3 3 1 0

Miami López 5 1 1 1 4 3 Floro 1 0 0 0 0 2 Bass 1 0 0 0 0 1 Okert 1 1 0 0 1 1 Scott BS,12-16 1 1 1 1 2 1 Pop W,1-0 1 3 2 1 0 1

HBP_Underwood Jr. 2 (Wendle,Aguilar), De Los Santos (Anderson). WP_Bednar.

Umpires_Home, James Hoye; First, Alex MacKay; Second, Angel Hernandez; Third, Ryan Additon.

T_3:21. A_9,524 (36,742).

