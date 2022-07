Minnesota 6, Chicago White Sox 3

Minnesota

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 8 6 7 8 Arraez dh 5 2 3 1 0 0 .348 Buxton cf 5 1 1 2 0 1 .226 Correa ss 2 1 0 0 3 2 .291 Kepler rf 3 1 0 0 2 1 .230 Polanco 2b 3 0 0 1 1 1 .238 Kirilloff lf-1b 5 0 2 2 0 1 .241 Miranda 1b 2 0 0 0 1 0 .237 1-Gordon pr-lf 1 0 1 0 0 0 .271 a-Garlick ph 1 0 0 0 0 1 .276 Sánchez c 0 0 0 0 0 0 .218 Urshela 3b 4 0 1 0 0 1 .260 Jeffers c 4 0 0 0 0 0 .192 3-Celestino pr-lf 0 1 0 0 0 0 .284

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 8 3 2 9 Anderson ss 5 0 0 0 0 3 .326 Vaughn dh 4 0 1 0 0 0 .300 Robert cf 4 0 0 0 0 0 .282 Abreu 1b 4 2 2 1 0 0 .290 Sheets rf 2 0 1 0 0 1 .227 2-Engel pr-rf 0 1 0 0 1 0 .240 Moncada 3b 4 0 1 1 0 1 .183 Pollock lf 4 0 1 1 0 2 .242 García 2b 4 0 0 0 0 1 .202 Zavala c 3 0 2 0 1 1 .333

Minnesota 000 020 000 4_6 8 0 Chicago 010 000 100 1_3 8 0

a-struck out for Gordon in the 10th.

1-ran for Miranda in the 6th. 2-ran for Sheets in the 7th. 3-ran for Jeffers in the 10th.

LOB_Minnesota 8, Chicago 5. 2B_Arraez 2 (14), Abreu (20). HR_Buxton (22), off Cueto; Abreu (10), off Bundy. RBIs_Buxton 2 (40), Arraez (28), Polanco (39), Kirilloff 2 (14), Abreu (37), Moncada (16), Pollock (24). SB_Engel (9). CS_Engel (2). SF_Polanco.

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Jeffers, Garlick); Chicago 2 (Robert, Anderson). RISP_Minnesota 3 for 7; Chicago 3 for 7.

Runners moved up_Urshela, García. GIDP_Polanco, Miranda, Moncada.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Correa, Miranda); Chicago 2 (Zavala, Abreu; Moncada, García, Abreu).

TP_Minnesota 1 (Urshela, Buxton, Urshela, Buxton).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Bundy 5 3 1 1 1 6 58 4.50 Jax, BS, 1-3 2 2 1 1 0 0 26 2.75 Duffey 1 1 0 0 0 1 13 4.50 Pagán, W, 3-3 1 0 0 0 1 0 18 4.88 Duran 1 2 1 0 0 2 20 2.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto 6 5 2 2 5 3 93 3.30 Foster 1 0 0 0 0 0 6 4.78 Hendriks 1 0 0 0 0 3 14 2.70 Graveman 1 1 0 0 0 0 10 2.27 Kelly, L, 0-2 2-3 2 4 3 2 1 26 9.49 Banks 1-3 0 0 0 0 1 6 3.21

Inherited runners-scored_Banks 1-0. HBP_Jax (Sheets).

Umpires_Home, David Rackley; First, Randy Rosenberg; Second, Sean Barber; Third, Larry Vanover.

T_3:13. A_32,483 (40,615).

