NHL Draft Selections

At Bell Centre Montreal, Quebec Thursday First Round

1. Montreal, Juraj Slafkovsky, LW, TPS (Finland).

2. New Jersey, Simon Nemec, D, Nitra (Slovakia).

3. Arizona, Logan Cooley, C, USA U-18 (NTDP).

4. Seattle, Shane Wright, C, Kingston (OHL).

5. Philadelphia, Cutter Gauthier, LW, USA U-18 (NTDP).

6. Columbus (from Chicago), David Jiricek, D, Plzen (Czech Republic).

7. Chicago (from Ottawa), Kevin Korchinski, D, Seattle (WHL).

8. Detroit, Marco Kasper, C, Rogle, (Sweden).

9. Buffalo, Matthew Savoie, C, Winnipeg, (WHL).

10. Anaheim, Pavel Mintyukov, D, Saginaw, (OHL).

