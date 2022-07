Oakland 7, Chicago White Sox 3

Oakland

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 9 7 0 11 Bride 3b 5 0 0 0 0 2 .212 Machín 3b 0 0 0 0 0 0 .191 Kemp lf 4 0 1 0 0 1 .216 Murphy c 4 0 0 0 0 2 .241 Brown 1b 4 2 2 2 0 1 .230 Laureano rf 4 1 0 0 0 2 .220 Andrus ss 4 3 3 1 0 0 .240 Piscotty dh 4 1 1 3 0 1 .219 Bolt cf 4 0 1 0 0 1 .222 Allen 2b 3 0 1 1 0 1 .198

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 1 6 Anderson ss 3 0 1 0 0 1 .310 a-García ph-ss 1 0 0 0 0 0 .205 Moncada 3b 4 0 0 0 0 1 .207 Pollock cf 3 1 1 0 1 0 .238 Abreu 1b 4 0 1 1 0 0 .299 Grandal dh 4 0 0 0 0 2 .204 Jiménez lf 4 1 1 0 0 0 .224 Sheets rf 4 0 1 0 0 1 .225 Harrison 2b 3 1 1 2 0 0 .235 McGuire c 3 0 0 0 0 1 .225

Oakland 030 002 011_7 9 0 Chicago 100 000 200_3 6 1

a- for Anderson in the 7th.

E_Abreu (6). LOB_Oakland 3, Chicago 4. 2B_Kemp (16), Allen (5), Pollock (16), Anderson (13), Jiménez (2). HR_Piscotty (5), off Lynn; Brown (13), off Lynn; Andrus (7), off Lynn; Brown (14), off Martin; Harrison (5), off Acevedo. RBIs_Piscotty 3 (14), Brown 2 (43), Andrus (28), Allen (7), Abreu (48), Harrison 2 (20). S_Allen.

Runners left in scoring position_Oakland 3 (Kemp, Brown, Bride); Chicago 2 (Grandal 2). RISP_Oakland 1 for 6; Chicago 2 for 6.

Runners moved up_Abreu.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian, W, 2-5 6 4 1 1 1 4 85 4.50 Acevedo 1 2 2 2 0 0 18 3.26 Jackson, H, 22 1 0 0 0 0 0 8 2.70 Trivino 1 0 0 0 0 2 12 6.47

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, L, 1-4 5 2-3 6 5 4 0 8 104 6.42 Martin 3 1-3 3 2 2 0 3 48 4.75

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Tripp Gibson; Second, Laz Diaz; Third, Brian O’Nora.

T_2:54. A_28,503 (40,615).

