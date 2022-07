Philadelphia 5, St. Louis 3

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 7 3 3 15 Edman 2b 3 0 0 0 1 1 .268 Carlson cf 4 0 0 0 0 3 .254 Goldschmidt 1b 4 2 2 0 0 2 .344 Arenado 3b 4 1 4 3 0 0 .288 Yepez lf 4 0 1 0 0 2 .283 Pujols dh 3 0 0 0 0 2 .193 a-Gorman ph-dh 1 0 0 0 0 0 .252 Donovan rf 2 0 0 0 2 1 .303 Sosa ss 3 0 0 0 0 2 .200 Knizner c 3 0 0 0 0 1 .185 b-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 1 .143

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 7 5 4 3 Schwarber lf 4 0 2 1 0 0 .221 Hoskins 1b 1 1 1 2 2 0 .254 Castellanos rf 4 0 0 0 0 0 .245 Hall dh 4 1 1 1 0 1 .231 Gregorius ss 4 0 0 0 0 0 .255 Stott 2b 4 0 1 0 0 0 .185 Stubbs c 4 1 0 0 0 1 .280 Vierling 3b 2 1 1 0 2 1 .247 Muñoz 3b 0 0 0 0 0 0 .190 Moniak cf 4 1 1 1 0 0 .139

St. Louis 102 000 000_3 7 2 Philadelphia 000 031 10x_5 7 1

a-grounded out for Pujols in the 8th. b-struck out for Knizner in the 9th.

E_Arenado (7), Yepez (2), Vierling (1). LOB_St. Louis 6, Philadelphia 7. 2B_Goldschmidt (25), Arenado (20), Moniak (1). 3B_Arenado (1). HR_Arenado (15), off Falter; Hall (3), off Mikolas; Hoskins (16), off Oviedo. RBIs_Arenado 3 (52), Moniak (2), Schwarber (51), Hoskins 2 (41), Hall (4). SB_Castellanos (4). SF_Hoskins.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Sosa, Gorman, Yepez); Philadelphia 4 (Gregorius 3, Moniak). RISP_St. Louis 1 for 8; Philadelphia 1 for 9.

Runners moved up_Hall, Schwarber, Stubbs. GIDP_Knizner, Castellanos.

DP_St. Louis 1 (Sosa, Edman, Goldschmidt); Philadelphia 1 (Vierling, Stott, Hoskins).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 5-6 5 1-3 6 4 2 2 1 95 2.61 Thompson 1 0 0 0 1 0 13 3.12 Oviedo 2-3 1 1 1 0 1 16 3.63 Naughton 1 0 0 0 1 1 18 4.60

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Falter 4 5 3 3 1 5 66 4.88 Nelson 1 1-3 1 0 0 0 2 30 4.50 Alvarado, W, 2-1 2-3 0 0 0 1 2 17 5.66 Bellatti, H, 5 1 0 0 0 1 2 21 3.51 Domínguez, H, 11 1 1 0 0 0 2 15 1.57 Hand, S, 3-4 1 0 0 0 0 2 16 2.22

Inherited runners-scored_Thompson 1-0, Alvarado 1-0. HBP_Falter (Sosa).

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Sean Barber; Second, Larry Vanover; Third, David Rackley.

T_3:20. A_36,077 (42,792).

