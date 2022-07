Pittsburgh 3, Miami 2

Pittsburgh

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 7 3 1 6 Newman 2b 4 0 1 0 0 1 .286 Hayes 3b 4 0 1 0 0 0 .250 Chavis 1b 4 0 0 0 0 1 .233 Tsutsugo dh 3 0 0 0 1 0 .185 Castillo rf 4 1 2 0 0 1 .209 1-Gamel pr-rf 0 0 0 0 0 0 .247 Suwinski lf 4 0 0 0 0 0 .201 Marisnick cf 3 1 1 1 0 1 .200 Cruz ss 3 1 1 1 0 2 .218 Delay c 3 0 1 1 0 0 .286

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 0 7 Wendle 2b-ss 3 0 0 1 0 0 .268 Berti lf-2b 4 0 0 0 0 2 .271 Cooper 1b 3 0 0 0 0 2 .296 García rf 1 0 0 0 0 0 .228 Aguilar dh 4 0 1 0 0 0 .248 2-Williams pr 0 0 0 0 0 0 .275 De La Cruz rf-lf 4 0 0 0 0 2 .221 Sánchez cf 3 0 0 0 0 0 .205 Anderson 3b 3 1 2 0 0 0 .258 Rojas ss-1b 3 1 0 0 0 0 .244 Fortes c 3 0 2 1 0 1 .293

Pittsburgh 001 020 000_3 7 0 Miami 001 010 000_2 5 0

1-ran for Castillo in the 9th. 2-ran for Aguilar in the 9th.

LOB_Pittsburgh 3, Miami 3. 2B_Fortes (3). 3B_Cruz (1). HR_Marisnick (2), off Castano. RBIs_Marisnick (4), Cruz (16), Delay (2), Wendle (15), Fortes (9). SB_Rojas (6), Williams (5). SF_Wendle.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 0; Miami 2 (Berti, De La Cruz). RISP_Pittsburgh 1 for 1; Miami 1 for 3.

GIDP_Suwinski, Hayes.

DP_Miami 2 (Wendle, Cooper; Fortes, Wendle, Rojas).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Stratton 2 1-3 2 1 1 0 0 31 5.06 Peters, W, 5-2 2 2-3 2 1 1 0 3 41 3.81 Beede, H, 3 2 0 0 0 0 2 24 3.41 Crowe, H, 12 1 0 0 0 0 1 13 3.20 Bednar, S, 16-19 1 1 0 0 0 1 17 2.57

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Castano, L, 1-3 5 5 3 3 0 3 64 3.86 Hernandez 3 1 0 0 1 3 48 6.23 Bleier 1 1 0 0 0 0 5 4.44

Inherited runners-scored_Peters 2-1.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, James Hoye; Second, Alex MacKay; Third, Angel Hernandez.

T_2:43. A_8,022 (36,742).

