San Diego 4, N.Y. Mets 1

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 8 3 4 9 Profar lf 4 0 1 0 0 2 .241 Cronenworth 2b-1b 4 1 1 0 1 1 .241 Machado 3b 4 0 0 0 1 1 .299 Mazara rf 4 0 0 0 0 2 .293 Ruiz rf 0 0 0 0 0 0 .263 Voit dh 4 1 2 0 0 1 .224 Hosmer 1b 3 1 2 2 1 0 .275 1-Kim pr-ss 0 0 0 0 0 0 .242 Nola c 3 0 1 0 1 2 .244 Grisham cf 3 1 1 1 0 0 .192 Abrams ss-2b 3 0 0 0 0 0 .231

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 4 1 1 9 Nimmo cf 4 0 0 0 0 1 .267 Marte rf 4 0 2 0 0 1 .297 Lindor ss 4 0 0 0 0 3 .245 Alonso 1b 3 0 1 0 0 0 .265 McNeil lf 3 1 0 0 1 0 .297 Escobar 3b 4 0 0 0 0 1 .222 Guillorme 2b 3 0 1 1 0 1 .294 b-Canha ph 1 0 0 0 0 0 .268 Blankenhorn dh 3 0 0 0 0 1 .000 Nido c 1 0 0 0 0 1 .210 a-Mazeika ph-c 2 0 0 0 0 0 .175

San Diego 000 200 200_4 8 1 New York 000 000 100_1 4 2

a-popped out for Nido in the 6th. b-pinch hit for Guillorme in the 9th.

1-ran for Hosmer in the 8th.

E_Abrams (3), Alonso (5), Mazeika (1). LOB_San Diego 8, New York 6. 2B_Hosmer (15), Nola (9), Guillorme (10). 3B_Cronenworth (3). HR_Hosmer (7), off Scherzer; Grisham (10), off Rodríguez. RBIs_Hosmer 2 (37), Grisham (34), Guillorme (11). S_Profar, Grisham.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Voit, Mazara, Grisham, Machado, Profar); New York 2 (Canha, Blankenhorn). RISP_San Diego 0 for 9; New York 0 for 3.

GIDP_Grisham, Hosmer.

DP_New York 2 (Guillorme, Lindor, Alonso; Guillorme, Lindor, Alonso).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 9-4 7 4 1 1 1 9 99 3.28 Martinez, H, 2 1 0 0 0 0 0 12 3.57 Rogers, S, 27-32 1 0 0 0 0 0 15 3.72

New York IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, L, 6-2 6 5 2 2 1 8 93 2.28 Rodríguez 1-3 2 2 1 1 0 19 4.94 Lugo 2-3 0 0 0 1 0 14 3.75 Williams 2 1 0 0 1 1 25 3.43

Inherited runners-scored_Lugo 2-1. HBP_Scherzer (Abrams), Rogers (Alonso). PB_Nido (3).

Umpires_Home, James Hoye; First, Jim Wolf; Second, D.J. Reyburn; Third, Angel Hernandez.

T_3:01. A_36,855 (41,922).

