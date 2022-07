San Jose 2, Toronto FC 2

San Jose

1

1

—

2 Toronto FC

0

2

—

San Jose 1 1 — 2 Toronto FC 0 2 — 2

First Half_1, San Jose, Ebobisse, 10 (Kikanovic), 26th minute.

Second Half_2, Toronto FC, Kerr, 3 (Osorio), 71st; 3, Toronto FC, Osorio, 5, 75th; 4, San Jose, Skahan, 1 (Yueill), 90th+2.

Goalies_San Jose, JT Marcinkowski, Matt Bersano; Toronto FC, Quentin Westberg, Alex Bono.

Yellow Cards_Kerr, Toronto FC, 86th; Yueill, San Jose, 90th+5.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_Corey Rockwell, Brian Dunn, Alejandro Mariscal. 4th Official_David Barrie.

___

Lineups

San Jose_JT Marcinkowski; Tanner Beason, Marcos Lopez, Paul Marie (Ousseni Bouda, 89th), Nathan; Cristian Espinoza (Shea Salinas, 83rd), Jan Gregus (Jack Skahan, 83rd), Judson (Eric Remedi, 83rd), Jackson Yueill; Jeremy Ebobisse, Benjamin Kikanovic (Cade Cowell, 64th).

Toronto FC_Quentin Westberg; Domenico Criscito (Jahkeele Marshall-Rutty, 80th), Chris Mavinga, Shane O’Neill, Luca Petrasso (Ayo Akinola, 61st); Michael Bradley, Jonathan Osorio, Kosi Thompson; Jesus Jimenez, Deandre Kerr (Ifunanyachi Achara, 87th), Jayden Nelson (Jacob Shaffelburg, 87th).

