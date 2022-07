Seattle 6, Washington 4

Seattle Washington ab

Seattle Washington ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 8 6 Totals 35 4 10 4 Crawford ss 4 1 1 0 García ss 4 1 2 1 France 1b 4 0 0 0 Bell 1b 5 0 1 0 Santana dh 3 1 0 0 Soto rf 2 1 1 3 Suárez 3b 4 1 1 3 Cruz dh 5 0 1 0 Winker lf 4 1 1 1 Hernandez lf 4 0 0 0 Raleigh c 4 1 1 1 Hernández 2b 4 0 1 0 Frazier rf 4 1 2 1 Ruiz c 4 1 2 0 Moore cf 4 0 2 0 Franco 3b 2 0 0 0 Toro 2b 3 0 0 0 Adrianza ph 1 0 0 0 Thomas cf 4 1 2 0

Seattle 300 200 001 — 6 Washington 000 010 003 — 4

DP_Seattle 0, Washington 1. LOB_Seattle 4, Washington 9. 2B_Moore (5), Ruiz (17), Cruz (13). HR_Suárez (16), Winker (7), Frazier (3), Raleigh (12), Soto (18). SF_García (2).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen W,6-8 6 6 1 1 2 1 Borucki 2-3 0 0 0 1 0 Muñoz 1 1-3 1 0 0 0 1 Murfee 2-3 3 3 3 0 1 Sewald S,11-13 1-3 0 0 0 0 0

Washington Gray L,7-6 5 6 5 5 3 7 Harvey 1 0 0 0 0 1 Thompson 1 0 0 0 0 0 Abbott 2 2 1 1 0 3

HBP_Flexen (Franco).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Jeremy Riggs; Second, Todd Tichenor; Third, Stu Scheuwater.

T_2:53. A_16,260 (41,339).

