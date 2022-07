St. Louis 6, Toronto 1

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 13 6 2 10 Edman ss 5 0 0 0 0 3 .256 Carlson cf 4 0 1 1 0 1 .259 O’Neill lf 4 1 0 0 1 2 .228 Pujols 1b 4 1 3 3 0 0 .241 Donovan 3b 3 1 2 0 1 1 .281 Dickerson dh 4 0 1 0 0 1 .213 Nootbaar rf 4 0 2 1 0 0 .208 Gorman 2b 4 2 2 1 0 1 .229 Knizner c 4 1 2 0 0 1 .206

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 0 11 Springer cf 4 0 0 0 0 2 .255 Guerrero Jr. 1b 4 1 2 0 0 1 .282 Kirk dh 4 0 0 0 0 2 .312 Bichette ss 4 0 1 1 0 2 .259 Hernández rf 3 0 0 0 0 0 .277 Biggio 2b 3 0 0 0 0 2 .226 Chapman 3b 3 0 1 0 0 2 .241 Jansen c 3 0 0 0 0 0 .235 Tapia lf 3 0 1 0 0 0 .286

St. Louis 001 140 000_6 13 0 Toronto 000 100 000_1 5 0

LOB_St. Louis 6, Toronto 3. 2B_Carlson (22), Pujols (8), Nootbaar (5), Knizner (6), Guerrero Jr. (18). HR_Gorman (10), off Gausman; Pujols (7), off Richards. RBIs_Carlson (29), Nootbaar (15), Gorman (23), Pujols 3 (24), Bichette (53). SB_Gorman (1), Guerrero Jr. (1). CS_Carlson (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Knizner, O’Neill); Toronto 1 (Springer). RISP_St. Louis 4 for 9; Toronto 1 for 3.

Runners moved up_Carlson. LIDP_Gorman.

DP_St. Louis 1 (Nootbaar, Donovan, Nootbaar); Toronto 1 (Biggio).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 7-8 7 5 1 1 0 8 99 3.28 Gallegos 1 0 0 0 0 1 11 3.52 Helsley 1 0 0 0 0 2 12 0.65

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, L, 7-8 4 2-3 8 5 5 1 6 86 3.30 Richards 1 1-3 3 1 1 0 1 21 5.59 Beasley 1 0 0 0 0 0 12 4.80 Banda 1 2 0 0 1 1 25 5.06 Phelps 1 0 0 0 0 2 11 2.52

Inherited runners-scored_Richards 2-2. HBP_Beasley (Carlson).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Nick Mahrley; Second, Tripp Gibson; Third, Laz Diaz.

T_2:57. A_36,666 (53,506).

