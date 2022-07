St. Louis 6, Washington 2

St. Louis Washington ab

St. Louis Washington ab r h bi ab r h bi Totals 33 6 6 5 Totals 33 2 8 2 Carlson cf 4 0 0 1 Robles cf 4 0 0 0 O’Neill lf 3 1 0 0 Hernández 2b 4 1 1 0 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 Soto rf 4 0 1 0 Arenado 3b 3 1 0 0 Bell 1b 2 1 2 1 Pujols dh 4 0 0 0 Cruz dh 4 0 1 0 Gorman 2b 4 1 1 2 Hernandez lf 4 0 1 0 Nootbaar rf 4 1 1 1 García ss 3 0 1 1 Knizner c 4 1 2 0 Ruiz c 4 0 1 0 Edman ss 3 1 1 0 Adrianza 3b 4 0 0 0

St. Louis 003 003 000 — 6 Washington 010 001 000 — 2

LOB_St. Louis 2, Washington 7. 2B_Hernández (22). HR_Gorman (11), Nootbaar (5). SB_Edman (21), O’Neill (8), Cruz (4), Arenado (2). SF_García (3), Bell (6).

IP H R ER BB SO

St. Louis Mikolas W,8-8 7 6 2 2 1 4 Cabrera 1 1 0 0 0 0 Gallegos 1 1 0 0 0 1

Washington Sánchez L,0-3 5 2-3 6 6 6 2 4 Weems 1 1-3 0 0 0 0 1 Arano 1 0 0 0 0 2 Harvey 1 0 0 0 0 3

WP_Sánchez.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Marty Foster; Second, Ben May; Third, Scott Barry.

T_2:42. A_30,170 (41,339).

