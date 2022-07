St. Louis 6, Washington 2

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 6 6 5 2 10 Carlson cf 4 0 0 1 0 1 .255 O’Neill lf 3 1 0 0 1 2 .225 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 0 1 .334 Arenado 3b 3 1 0 0 1 1 .293 Pujols dh 4 0 0 0 0 1 .235 Gorman 2b 4 1 1 2 0 1 .230 Nootbaar rf 4 1 1 1 0 2 .210 Knizner c 4 1 2 0 0 1 .213 Edman ss 3 1 1 0 0 0 .256

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 2 1 5 Robles cf 4 0 0 0 0 1 .235 Hernández 2b 4 1 1 0 0 1 .243 Soto rf 4 0 1 0 0 0 .243 Bell 1b 2 1 2 1 1 0 .306 Cruz dh 4 0 1 0 0 0 .231 Hernandez lf 4 0 1 0 0 1 .270 García ss 3 0 1 1 0 1 .286 Ruiz c 4 0 1 0 0 0 .248 Adrianza 3b 4 0 0 0 0 1 .185

St. Louis 003 003 000_6 6 0 Washington 010 001 000_2 8 0

LOB_St. Louis 2, Washington 7. 2B_Hernández (22). HR_Gorman (11), off Sánchez; Nootbaar (5), off Sánchez. RBIs_Carlson (30), Goldschmidt (78), Gorman 2 (25), Nootbaar (16), García (19), Bell (54). SB_Edman (21), O’Neill (8), Cruz (4), Arenado (2). SF_García, Bell.

Runners left in scoring position_St. Louis 0; Washington 5 (Adrianza, García 2, Robles 2). RISP_St. Louis 1 for 3; Washington 0 for 9.

Runners moved up_Carlson, Goldschmidt, Adrianza.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 8-8 7 6 2 2 1 4 91 2.86 Cabrera 1 1 0 0 0 0 17 2.52 Gallegos 1 1 0 0 0 1 12 3.43

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez, L, 0-3 5 2-3 6 6 6 2 4 108 7.47 Weems 1 1-3 0 0 0 0 1 12 5.30 Arano 1 0 0 0 0 2 11 4.61 Harvey 1 0 0 0 0 3 12 2.79

WP_Sánchez.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Marty Foster; Second, Ben May; Third, Scott Barry.

T_2:42. A_30,170 (41,339).

