St. Louis 7, L.A. Dodgers 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 10 6 6 7 Betts rf 4 1 1 0 1 2 .271 T.Turner ss 4 3 2 2 0 0 .303 Price p 0 0 0 0 0 0 — Freeman 1b 5 1 4 2 0 0 .311 Smith dh-c 4 0 2 1 1 1 .261 J.Turner 3b 3 0 0 0 2 2 .247 Thompson lf 3 0 0 0 0 0 .228 a-Muncy ph-2b 1 0 0 0 1 0 .161 Alberto 2b 4 1 1 0 0 0 .222 Lamb lf 1 0 0 0 0 0 .250 Bellinger cf 3 0 0 0 1 1 .209 Barnes c 3 0 0 1 0 0 .163 b-Lux ph-ss 1 0 0 0 0 1 .302

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 13 6 3 5 Edman ss 5 0 2 0 0 0 .256 Carlson cf 4 1 0 0 1 1 .256 Goldschmidt 1b 5 0 1 0 0 1 .333 Arenado 3b 3 0 1 1 1 0 .293 Gorman 2b 4 1 1 1 0 1 .242 Pujols dh 3 1 1 1 1 1 .219 Yepez rf 3 1 1 0 0 1 .256 Nootbaar rf 1 1 1 0 0 0 .183 Dickerson lf 4 2 2 0 0 0 .207 Knizner c 4 0 3 3 0 0 .197

Los Angeles 001 021 101_6 10 0 St. Louis 031 200 01x_7 13 2

a-flied out for Thompson in the 7th. b-struck out for Barnes in the 8th.

E_Knizner (2), Nootbaar (1). LOB_Los Angeles 10, St. Louis 8. 2B_Freeman (28), Alberto (4), Dickerson 2 (5), Nootbaar (4). HR_T.Turner (12), off Liberatore; Freeman (12), off Gallegos; Pujols (6), off White; Gorman (8), off White. RBIs_Freeman 2 (56), T.Turner 2 (63), Barnes (13), Smith (43), Pujols (20), Knizner 3 (16), Gorman (21), Arenado (56).

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Thompson, J.Turner, Bellinger 2); St. Louis 3 (Carlson, Goldschmidt, Gorman). RISP_Los Angeles 1 for 9; St. Louis 4 for 9.

Runners moved up_Bellinger, Barnes, Dickerson. GIDP_T.Turner, Edman.

DP_Los Angeles 1 (Alberto, T.Turner, Freeman); St. Louis 1 (Arenado, Gorman, Goldschmidt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA White, L, 1-2 5 10 6 6 2 3 90 4.20 Bickford 1 0 0 0 0 0 8 5.22 Almonte 1 0 0 0 1 1 15 1.46 Price 1 3 1 1 0 1 17 3.63

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hicks 1 2-3 1 0 0 3 1 38 4.08 Oviedo, W, 2-1 1 1-3 2 1 1 1 1 37 3.32 Liberatore, H, 1 2 1-3 4 3 3 0 0 44 5.33 Fernández, H, 2 2-3 2 1 0 1 0 17 0.00 Naughton, H, 2 1 0 0 0 0 1 14 3.80 Helsley, H, 6 1 0 0 0 0 2 13 0.71 Gallegos, S, 10-15 1 1 1 1 1 2 23 3.44

Inherited runners-scored_Oviedo 1-0, Fernández 1-1, Naughton 3-0. WP_White.

Umpires_Home, Will Little; First, Dan Iassogna; Second, Ben May; Third, Scott Barry.

T_3:28. A_37,150 (45,494).

