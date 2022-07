The Amundi Evian Championship Par Scores

Friday

Friday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $4.5 million

Yardage: 6,527; Par: 71

Second Round

Brooke Henderson 64-64—128 -14 Nelly Korda 64-67—131 -11 Sei Young Kim 68-65—133 -9 So Yeon Ryu 67-66—133 -9 Carlota Ciganda 67-67—134 -8 Perrine Delacour 66-68—134 -8 Hyo Joo Kim 68-66—134 -8 Andrea Lee 69-65—134 -8 Sophia Schubert 69-65—134 -8 Atthaya Thitikul 68-66—134 -8 Ayaka Furue 63-72—135 -7 Nasa Hataoka 69-66—135 -7 Charley Hull 66-69—135 -7 Lydia Ko 66-69—135 -7 Jin Young Ko 66-69—135 -7 Sarah Kemp 69-67—136 -6 Anna Nordqvist 67-69—136 -6 Min Ji Park 67-69—136 -6 Jodi Ewart Shadoff 68-69—137 -5 Jasmine Suwannapura 70-67—137 -5 Kelly Tan 69-68—137 -5 Brittany Altomare 69-69—138 -4 Ashleigh Buhai 68-70—138 -4 Linn Grant 67-71—138 -4 A Lim Kim 70-68—138 -4 Cheyenne Knight 65-73—138 -4 Alison Lee 71-67—138 -4 Amy Yang 70-68—138 -4 Rose Zhang 70-68—138 -4 Hye Jin Choi 71-68—139 -3 In Gee Chun 67-72—139 -3 Olivia Cowan 73-66—139 -3 Anna Davis 70-69—139 -3 Amanda Doherty 69-70—139 -3 Ally Ewing 69-70—139 -3 Eun-Hee Ji 67-72—139 -3 Minjee Lee 70-69—139 -3 Yuna Nishimura 66-73—139 -3 Madelene Sagstrom 70-69—139 -3 Jenny Shin 73-66—139 -3 Albane Valenzuela 70-69—139 -3 Marina Alex 72-68—140 -2 Pia Babnik 70-70—140 -2 Hannah Green 72-68—140 -2 Georgia Hall 69-71—140 -2 Moriya Jutanugarn 70-70—140 -2 Jeong Eun Lee5 71-69—140 -2 Xiyu Lin 70-70—140 -2 Gaby Lopez 70-70—140 -2 Stephanie Meadow 71-69—140 -2 Morgane Metraux 72-68—140 -2 Pornanong Phatlum 71-69—140 -2 Mao Saigo 70-70—140 -2 Matilda Castren 68-73—141 -1 Chella Choi 70-71—141 -1 Gemma Dryburgh 71-70—141 -1 Isi Gabsa 71-70—141 -1 Johanna Gustavsson 68-73—141 -1 Rachel Heck 70-71—141 -1 Esther Henseleit 70-71—141 -1 Haeji Kang 70-71—141 -1 Megan Khang 71-70—141 -1 Jennifer Kupcho 71-70—141 -1 Stephanie Kyriacou 70-71—141 -1 Yu Liu 69-72—141 -1 Leona Maguire 70-71—141 -1 Pauline Roussin 71-70—141 -1 Lizette Salas 71-70—141 -1 Sarah Schmelzel 71-70—141 -1 Jennifer Chang 71-71—142 E Wei-Ling Hsu 73-69—142 E Agathe Laisne 72-70—142 E Caroline Masson 73-69—142 E Angel Yin 74-WD

Missed Cut

Pajaree Anannarukarn 73-70—143 +1 Aditi Ashok 71-72—143 +1 Celine Boutier 72-71—143 +1 Manon De Roey 74-69—143 +1 Cristie Kerr 69-74—143 +1 Tiia Koivisto 70-73—143 +1 Aline Krauter 73-70—143 +1 Wichanee Meechai 72-71—143 +1 Inbee Park 72-71—143 +1 Annie Park 73-70—143 +1 Mel Reid 71-72—143 +1 Lauren Stephenson 72-71—143 +1 Lilia Vu 70-73—143 +1 Lindsey Weaver-Wright 71-72—143 +1 Peiyun Chien 74-70—144 +2 Mina Harigae 69-75—144 +2 Ariya Jutanugarn 77-67—144 +2 Jessica Korda 74-70—144 +2 Ruixin Liu 70-74—144 +2 Ryann O’Toole 68-76—144 +2 Amy Olson 73-71—144 +2 Sung Hyun Park 67-77—144 +2 Yuka Saso 71-73—144 +2 Jennifer Song 74-70—144 +2 Emma Talley 70-74—144 +2 Jenny Coleman 74-71—145 +3 Allisen Corpuz 70-75—145 +3 Lauren Coughlin 72-73—145 +3 In-Kyung Kim 75-70—145 +3 Nanna Koerstz Madsen 67-78—145 +3 Yealimi Noh 73-72—145 +3 Paula Reto 71-74—145 +3 Marianne Skarpnord 73-72—145 +3 Maude-Aimee Leblanc 75-71—146 +4 Maja Stark 72-74—146 +4 Na Rin An 76-71—147 +5 Su-Hyun Oh 73-74—147 +5 Valery Plata 76-71—147 +5 Patty Tavatanakit 74-73—147 +5 Alana Uriell 72-75—147 +5 Jensen Castle 74-74—148 +6 Janie Jackson 73-75—148 +6 Meghan MacLaren 72-76—148 +6 Charlotte Thomas 71-77—148 +6 Mizuki Hashimoto 74-75—149 +7 Yaeeun Hong 72-77—149 +7 Bronte Law 74-75—149 +7 Lee-Anne Pace 73-76—149 +7 Sophia Popov 70-79—149 +7 Magdalena Simmermacher 74-75—149 +7 Frida Kinhult 77-73—150 +8 Jeongeun Lee6 71-79—150 +8 Jess Baker 74-77—151 +9 Gina Kim 74-77—151 +9 Hinako Shibuno 74-77—151 +9 Angela Stanford 73-78—151 +9 Benedetta Moresco 76-76—152 +10 Sanna Nuutinen 79-78—157 +15

