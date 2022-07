NATIONAL LEAGUE G

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Goldschmidt StL 80 303 104 61 .343 Harper Phi 64 242 77 49 .318 McNeil NYM 73 253 80 36 .316 M.Machado SD 72 272 86 49 .316 Cooper Mia 71 257 80 26 .311 Bell Was 84 303 94 44 .310 T.Turner LAD 81 324 99 43 .306 Freeman LAD 81 319 96 52 .301 Swanson Atl 83 315 94 52 .298 Arenado StL 80 305 90 38 .295

Home Runs

Schwarber, Philadelphia, 27; Alonso, New York, 22; C.Walker, Arizona, 21; Riley, Atlanta, 21; Cron, Colorado, 20; Goldschmidt, St. Louis, 19; Betts, Los Angeles, 18; 7 tied at 17.

Runs Batted In

Alonso, New York, 69; Goldschmidt, St. Louis, 65; Cron, Colorado, 65; T.Turner, Los Angeles, 59; Lindor, New York, 57; Tellez, Milwaukee, 55; Schwarber, Philadelphia, 55; Arenado, St. Louis, 55; Riley, Atlanta, 51; Freeman, Los Angeles, 50.

Pitching

Gonsolin, Los Angeles, 10-0; T.Anderson, Los Angeles, 9-1; Fried, Atlanta, 9-2; Alcantara, Miami, 9-3; Wright, Atlanta, 9-4; Carrasco, New York, 9-4; Musgrove, San Diego, 8-2; T.Walker, New York, 7-2; 3 tied at 7-3.

