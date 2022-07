Trust Golf Women’s Scottish Open Scores

Friday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,494; Par: 72

Second Round Lydia Ko

65-65—130 Lilia Vu

65-67—132 Eun-Hee Ji

69-64—133 Celine Boutier

65-69—134 Wichanee Meechai

69-65—134 Hye Jin Choi

64-71—135 Leonie Harm

67-68—135 Hyo Joo Kim

67-68—135 Alison Lee

67-68—135 Na Rin An

66-70—136 ... READ MORE

Friday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,494; Par: 72

Second Round

Lydia Ko 65-65—130 Lilia Vu 65-67—132 Eun-Hee Ji 69-64—133 Celine Boutier 65-69—134 Wichanee Meechai 69-65—134 Hye Jin Choi 64-71—135 Leonie Harm 67-68—135 Hyo Joo Kim 67-68—135 Alison Lee 67-68—135 Na Rin An 66-70—136 Georgia Hall 66-70—136 Maude-Aimee Leblanc 67-69—136 Andrea Lee 67-69—136 Pauline Roussin 67-69—136 Jasmine Suwannapura 68-68—136 In Gee Chun 70-67—137 Ayaka Furue 69-68—137 Nasa Hataoka 68-69—137 Cheyenne Knight 69-68—137 Emily Pedersen 69-68—137 Jeongeun Lee6 70-68—138 Chanettee Wannasaen 71-67—138 Lindsey Weaver-Wright 69-69—138 Amy Yang 70-68—138 Ally Ewing 69-70—139 Hannah Green 72-67—139 Mina Harigae 72-67—139 Wei-Ling Hsu 72-67—139 Bronte Law 68-71—139 Minjee Lee 67-72—139 Ryann O’Toole 68-71—139 Madelene Sagstrom 70-69—139 Anne Van Dam 70-69—139 Haeji Kang 72-68—140 Megan Khang 72-68—140 Sei Young Kim 69-71—140 Tiia Koivisto 72-68—140 Jennifer Kupcho 72-68—140 Gaby Lopez 69-71—140 Carmen Alonso 74-67—141 Chella Choi 71-70—141 Johanna Gustavsson 77-64—141 Esther Henseleit 72-69—141 Charley Hull 70-71—141 Jessica Karlsson 71-70—141 A Lim Kim 70-71—141 Jin Young Ko 70-71—141 Xiyu Lin 69-72—141 Morgane Metraux 74-67—141 Ana Pelaez Trivino 74-67—141 Pornanong Phatlum 69-72—141 Sophia Popov 70-71—141 Yuka Saso 70-71—141 Kelly Tan 72-69—141 Marina Alex 72-70—142 Pia Babnik 71-71—142 Jennifer Chang 74-68—142 Allisen Corpuz 71-71—142 Perrine Delacour 73-69—142 Gemma Dryburgh 69-73—142 Emma Grechi 73-69—142 Kylie Henry 71-71—142 Maria Hernandez 71-71—142 Sanna Nuutinen 71-71—142 Lauren Stephenson 70-72—142 Patty Tavatanakit 76-66—142 Chloe Williams 76-66—142 Becky Brewerton 71-72—143 Ariya Jutanugarn 74-69—143 Moriya Jutanugarn 69-74—143 Stephanie Meadow 72-71—143 Anna Nordqvist 70-73—143 Sarah Schober 74-69—143 Pannarat Thanapolboonyaras 70-73—143 Arpichaya Yubol 72-71—143 Brittany Altomare 73-71—144 Ashleigh Buhai 73-71—144 Olivia Cowan 70-74—144 Caroline Hedwall 72-72—144 Alice Hewson 72-72—144 Frida Kinhult 73-71—144 Nanna Koerstz Madsen 70-74—144 Meghan MacLaren 72-72—144 Becky Morgan 73-71—144 Mel Reid 74-70—144 Paula Reto 72-72—144 Jenny Shin 74-70—144 Liz Young 74-70—144 Lauren Coughlin 73-72—145 Celine Herbin 71-74—145 Stephanie Kyriacou 71-74—145 Magdalena Simmermacher 73-72—145 Emma Talley 69-76—145 Atthaya Thitikul 72-73—145 Gabriella Cowley 73-73—146 Annabel Dimmock 72-74—146 In-Kyung Kim 73-73—146 Jana Melichova 74-72—146 Inbee Park 73-73—146 Hinako Shibuno 71-75—146 Maja Stark 75-71—146 Pajaree Anannarukarn 80-67—147 Lina Boqvist 75-72—147 Matilda Castren 77-70—147 Trichat Cheenglab 73-74—147 Carlota Ciganda 73-74—147 Linn Grant 77-70—147 Felicity Johnson 74-73—147 Su-Hyun Oh 74-73—147 Marianne Skarpnord 74-73—147 Sophie Witt 74-73—147 Aditi Ashok 74-74—148 Manon De Roey 76-72—148 Jodi Ewart Shadoff 71-77—148 Nicole Garcia 71-77—148 Kim Metraux 75-73—148 Lee-Anne Pace 74-74—148 Christine Wolf 70-78—148 Lydia Hall 76-73—149 Agathe Sauzon 78-71—149 Ursula Wikstrom 71-78—149 Whitney Hillier 74-76—150 Jeong Eun Lee5 76-74—150 Hannah McCook 73-77—150 Yealimi Noh 74-76—150 Sarah Schmelzel 73-77—150 Albane Valenzuela 75-75—150 Diksha Dagar 75-76—151 Louise Duncan 77-74—151 Nuria Iturrioz 78-73—151 Karolin Lampert 78-73—151 Yu Liu 79-72—151 Tvesa Malik 77-74—151 Julia Engstrom 77-75—152 Noora Komulainen 75-77—152 Linda Wessberg 74-78—152 Angel Yin 78-74—152 Lucie Malchirand 77-77—154 Beth Allen 81-74—155 Cloe Frankish 80-75—155 Michele Thomson 82-73—155 Krista Bakker 84-78—162 Lizette Salas 70-WD

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.