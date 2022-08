Arizona 5, San Francisco 0

Arizona

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 13 5 4 5 Varsho rf 4 0 2 1 1 0 .241 Garrett dh 5 1 2 0 0 1 .500 Rojas 2b 4 1 3 1 1 0 .283 Walker 1b 5 1 1 0 0 1 .223 McCarthy lf 5 1 3 1 0 0 .280 C.Kelly c 3 0 2 1 1 1 .224 Thomas cf 4 0 0 0 0 2 .237 Alcántara 3b 3 1 0 1 1 0 .207 Perdomo ss 3 0 0 0 0 0 .193

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 4 0 0 12 Wade Jr. rf 4 0 0 0 0 1 .195 Estrada 2b 4 0 1 0 0 2 .266 Pederson lf 4 0 1 0 0 0 .250 Longoria 3b 3 0 2 0 0 1 .253 Belt 1b 3 0 0 0 0 2 .220 Davis dh 3 0 0 0 0 1 .253 Crawford ss 3 0 0 0 0 2 .221 Bart c 3 0 0 0 0 1 .231 Yastrzemski cf 3 0 0 0 0 2 .212

Arizona 002 120 000_5 13 1 San Francisco 000 000 000_0 4 1

E_Thomas (3), Pederson (2). LOB_Arizona 9, San Francisco 3. 2B_Garrett (3), Rojas (17), Varsho (18), McCarthy (12), Longoria (7). RBIs_Varsho (56), Rojas (38), Alcántara (17), McCarthy (20), C.Kelly (21). SB_Garrett (1). CS_Rojas (1). S_Perdomo.

Runners left in scoring position_Arizona 6 (Thomas, Garrett, Walker, McCarthy, Perdomo, C.Kelly); San Francisco 3 (Yastrzemski, Belt 2). RISP_Arizona 4 for 14; San Francisco 0 for 4.

Runners moved up_Alcántara. LIDP_Walker. GIDP_Thomas, Belt, Pederson.

DP_Arizona 2 (Perdomo, Alcántara, Walker; Perdomo, Alcántara, Walker); San Francisco 2 (Longoria, Estrada, Longoria; Crawford, Longoria, Belt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen, W, 9-2 7 1-3 4 0 0 0 12 99 2.78 Ramirez 2-3 0 0 0 0 0 3 4.27 Ginkel 1 0 0 0 0 0 10 5.87

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 11-6 4 2-3 9 5 3 3 0 92 3.08 Szapucki 2 1-3 3 0 0 0 4 38 22.50 Littell 2 1 0 0 1 1 34 4.73

Inherited runners-scored_Ramirez 1-0, Szapucki 2-0.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Mark Ripperger; Second, Cory Blaser; Third, Dan Bellino.

T_2:55. A_26,197 (41,915).

