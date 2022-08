Atlanta 13, N.Y. Mets 1

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 1 5 Nimmo cf 4 0 2 0 0 0 .267 Marte rf 2 0 0 0 1 1 .290 Perez c 1 0 0 0 0 0 .148 Lindor ss 3 0 0 0 0 0 .267 Marrero ss 1 0 0 0 0 0 .000 Alonso 1b 3 0 0 0 0 2 .279 Naquin rf 1 0 0 0 0 1 .254 Vogelbach dh 4 0 0 0 0 0 .239 Canha lf 4 0 1 0 0 0 .265 McNeil 2b 4 1 4 0 0 0 .315 Escobar 3b 4 0 0 1 0 0 .216 McCann c-1b 3 0 0 0 0 1 .184

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 13 15 13 3 4 Acuña Jr. rf 5 2 3 3 0 0 .278 Heredia rf 0 0 0 0 0 0 .136 Swanson ss 4 1 3 3 1 0 .294 Riley 3b 5 1 1 0 0 0 .291 Olson 1b 5 1 1 1 0 2 .249 Contreras dh 4 1 1 1 1 1 .258 Rosario lf 3 1 1 1 0 0 .185 a-Grossman ph-lf 2 0 1 0 0 1 .263 d’Arnaud c 4 2 1 3 0 0 .257 Grissom 2b 3 2 2 0 1 0 .429 Harris II cf 4 2 1 1 0 0 .292

New York 000 010 000_1 7 1 Atlanta 030 208 00x_13 15 1

a-struck out for Rosario in the 6th.

E_Escobar (9), Acuña Jr. (4). LOB_New York 7, Atlanta 6. 2B_McNeil 2 (29), Canha (12), Swanson (25), Acuña Jr. 3 (16), Grissom (2). HR_Contreras (16), off Carrasco; Rosario (4), off Carrasco; d’Arnaud (12), off Givens. RBIs_Escobar (44), Contreras (32), Rosario (18), Acuña Jr. 3 (32), Swanson 3 (64), Harris II (39), Olson (76). SB_Swanson (15).

Runners left in scoring position_New York 3 (Escobar 2, Marrero); Atlanta 4 (Riley 2, Olson, Harris II). RISP_New York 1 for 5; Atlanta 7 for 14.

Runners moved up_Escobar, Perez, Harris II. GIDP_Rosario.

DP_New York 1 (Escobar, Lindor, Alonso).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco, L, 13-5 2 4 3 3 1 1 51 3.92 Rodríguez 1 2-3 1 1 1 1 1 25 5.03 Medina 1 1-3 5 6 5 1 0 50 4.63 Givens 1 4 3 3 0 2 22 4.05 Ruf 2 1 0 0 0 0 14 0.00

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Strider, W, 7-4 5 3 1 1 1 4 87 3.04 McHugh 1 1-3 0 0 0 0 0 18 2.98 Young 2 2-3 4 0 0 0 1 51 0.00

Inherited runners-scored_Medina 1-1, Givens 1-1. HBP_Carrasco (d’Arnaud).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Mike Estabrook; Second, Will Little; Third, Shane Livensparger.

T_3:18. A_38,380 (41,084).

