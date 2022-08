ATP Money Leaders

Through Aug. 7

1 Rafael Nadal $6,376,536 2 Carlos Alcaraz $4,590,978 3 Novak Djokovic $4,239,527 4 Stefanos Tsitsipas $3,726,968 5 Casper Ruud $3,029,045 6 Taylor Fritz $2,728,080 7 Alexander Zverev $2,678,178 8 Daniil Medvedev $2,664,922 9 Nick Kyrgios $2,628,039 10 Hubert Hurkacz $2,476,783 11 Andrey Rublev $2,234,373 12 Felix Auger-Aliassime $2,209,654 13 Jannik Sinner $2,127,258 14 Cameron Norrie $2,127,142 15 Denis Shapovalov $1,772,781 16 Matteo Berrettini $1,634,372 17 Diego Schwartzman $1,599,250 18 Alex de Minaur $1,576,322 19 Pablo Carreno Busta $1,483,316 20 Marin Cilic $1,378,818 21 Roberto Bautista Agut $1,344,930 22 John Isner $1,342,908 23 Alejandro Davidovich Fokina $1,274,932 24 Cristian Garin $1,241,800 25 Miomir Kexmanovic $1,203,615 26 Grigor Dimitrov $1,106,410 27 Botic van de Zandschulp $1,091,530 28 David Goffin $1,062,100 29 Karen Khachanov $999,823 30 Daniel Evans $993,498 31 Lorenzo Musetti $985,897 32 Tommy Paul $965,112 33 Nikolaz Basilashvili $959,251 34 Filip Krajinovic $948,303 35 Frances Tiafoe $921,204 36 Lorenzo Sonego $913,215 37 Alexander Bublik $911,562 38 Francisco Cerundolo $909,981 39 Fabio Fognini $883,476 40 Holger Rune $881,511 41 Reilly Opelka $881,496 42 Thanasi Kokkinakis $841,148 43 Maxime Cressy $826,713 44 Pedro Martinez $824,787 45 Aslan Karatsev $788,176 46 Dusan Lajovic $777,352 47 Albert Ramos-Vinolas $774,543 48 Mackenzie McDonald $765,645 49 Sebastian Korda $733,686 50 Max Purcell $729,984

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.