Baltimore 15, Boston 10

Boston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

45

10

19

10

2

9 Pham lf

4

1

2

3

0

2

.271 READ MORE

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 45 10 19 10 2 9 Pham lf 4 1 2 3 0 2 .271 Dalbec 2b 2 0 1 0 0 0 .210 Verdugo rf-lf 6 1 3 1 0 0 .283 Bogaerts ss 3 1 1 0 0 2 .303 Duran cf-rf 2 0 1 0 1 0 .222 Devers 3b 5 1 0 0 0 1 .296 Arroyo 2b-ss 5 2 3 1 0 0 .283 Hosmer 1b 5 1 2 1 0 0 .231 Refsnyder dh 4 2 3 1 1 1 .327 McGuire c 3 1 1 1 0 1 .251 a-Plawecki ph-c 1 0 0 0 0 0 .168 Hernández cf-ss-cf 5 0 2 2 0 2 .211

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 15 18 15 3 6 Mullins cf 3 2 2 0 2 0 .265 Rutschman c 5 3 3 2 0 1 .255 Santander dh 5 3 3 4 0 0 .259 Mountcastle 1b 5 2 2 3 0 0 .250 Stowers rf 5 1 2 0 0 1 .250 Hays lf 4 1 3 1 1 1 .257 Odor 2b 4 0 0 1 0 2 .205 Urías 3b 4 2 2 1 0 0 .248 Mateo ss 5 1 1 3 0 1 .228

Boston 022 051 000_10 19 0 Baltimore 033 450 00x_15 18 2

a-pinch hit for McGuire in the 8th.

E_Odor (12), Rutschman (5). LOB_Boston 11, Baltimore 6. 2B_Pham 2 (7), Refsnyder 2 (8), Hernández (17), Mullins 2 (28), Hays 2 (28), Rutschman (24), Santander (19). HR_Mateo (12), off Crawford; Santander (21), off Crawford; Rutschman (8), off Crawford; Mountcastle (17), off Sawamura; Urías (13), off Brasier. RBIs_Hernández 2 (28), Arroyo (21), Refsnyder (14), Hosmer (4), Pham 3 (13), Verdugo (57), McGuire (13), Mateo 3 (39), Santander 4 (66), Odor (43), Rutschman 2 (25), Mountcastle 3 (61), Urías (44), Hays (50). SF_Odor.

Runners left in scoring position_Boston 7 (McGuire 2, Pham, Devers 4); Baltimore 4 (Mountcastle, Rutschman, Odor 2). RISP_Boston 7 for 19; Baltimore 5 for 12.

Runners moved up_Verdugo, Devers, Arroyo. GIDP_Hosmer.

DP_Boston 1 (Hernández, Devers, Hernández); Baltimore 1 (Mateo, Mountcastle).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Crawford, L, 3-5 3 2-3 11 9 9 0 2 72 5.14 Sawamura 1-3 2 1 1 1 0 13 3.21 Brasier 2-3 5 5 5 1 0 26 5.98 Familia 1 1-3 0 0 0 1 1 23 3.86 Barnes 1 0 0 0 0 1 16 6.17 Strahm 1 0 0 0 0 2 18 3.45

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 4 9 4 4 0 5 89 4.61 Akin 2-3 4 5 0 1 2 25 2.60 Vespi, W, 5-0 1 3 1 1 0 0 19 4.22 Tate 1 1 0 0 0 0 9 2.40 Pérez 1 1-3 1 0 0 1 1 22 1.71 Bautista 1 1 0 0 0 1 20 1.59

Inherited runners-scored_Sawamura 1-1, Familia 1-0, Vespi 2-0, Tate 1-0, Pérez 1-0. HBP_Strahm (Urías). WP_Pérez. PB_McGuire (0).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Mike Estabrook; Second, Will Little; Third, Shane Livensparger.

T_4:06. A_33,136 (45,971).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.