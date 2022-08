Baltimore 4, Chicago White Sox 3

Chicago

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

41

3

11

2

0

5 Vaughn lf

4

1

2

1

0

0

.295 READ MORE

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 3 11 2 0 5 Vaughn lf 4 1 2 1 0 0 .295 Engel lf 1 0 0 0 0 0 .233 Sheets rf 5 1 3 0 0 2 .257 Robert cf 5 0 0 0 0 1 .300 Abreu 1b 5 0 1 1 0 0 .310 Jiménez dh 5 0 1 0 0 1 .303 Moncada 3b 2 0 2 0 0 0 .197 Gonzàlez 2b 2 1 1 0 0 0 .308 Andrus ss 4 0 1 0 0 1 .235 Harrison 2b-3b 4 0 0 0 0 0 .245 Zavala c 4 0 0 0 0 0 .279

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 7 4 1 12 Mullins cf 4 1 1 0 0 0 .267 Rutschman c 5 1 1 0 0 0 .256 Santander dh 5 1 2 3 0 0 .260 Mountcastle 1b 3 0 1 0 1 2 .251 Stowers rf 4 1 1 1 0 1 .167 Hays lf 4 0 0 0 0 3 .254 Vavra 2b 3 0 0 0 0 2 .244 Odor 2b 1 0 1 0 0 0 .202 Urías 3b 4 0 0 0 0 2 .247 Mateo ss 4 0 0 0 0 2 .231

Chicago 100 000 110 00_3 11 3 Baltimore 200 000 001 01_4 7 1

No outs when winning run scored.

E_Abreu 2 (9), Engel (2), Vavra (1). LOB_Chicago 7, Baltimore 7. 2B_Vaughn (23), Sheets (17). HR_Vaughn (14), off Lyles; Santander (22), off Lynn; Stowers (1), off Hendriks. RBIs_Vaughn (61), Abreu (59), Santander 3 (71), Stowers (4). CS_Mullins (8).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Harrison, Jiménez, Sheets); Baltimore 1 (Mullins). RISP_Chicago 2 for 13; Baltimore 3 for 6.

Runners moved up_Robert. GIDP_Robert, Zavala.

DP_Baltimore 3 (Mateo, Vavra, Mountcastle; Mateo, Mountcastle; Urías, Vavra, Mountcastle).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 6 3 2 1 1 8 100 5.00 López 1 0 0 0 0 1 9 3.08 Lambert, H, 5 1 0 0 0 0 1 11 2.65 Hendriks, BS, 28-32 1 1 1 0 0 2 20 3.20 Kelly 1 1 0 0 0 0 9 6.00 Diekman, L, 5-3 0 2 1 0 0 0 8 4.30

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 7 9 2 1 0 2 95 4.45 Tate 1 2 1 1 0 1 20 2.72 Krehbiel 1 0 0 0 0 0 8 2.91 Bautista, W, 4-3 2 0 0 0 0 2 18 1.62

HBP_Lyles (Jiménez), Lynn (Mullins).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Charlie Ramos; Second, James Hoye; Third, Jim Wolf.

T_3:29. A_13,905 (45,971).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.