Baltimore 7, Toronto 4

Toronto

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

37

4

12

4

3

5 Merrifield cf

5

0

1

0

0

1

.244 READ MORE

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 12 4 3 5 Merrifield cf 5 0 1 0 0 1 .244 Guerrero Jr. 1b 5 0 1 0 0 1 .288 Kirk dh 5 0 2 0 0 0 .300 1-Lopez pr 0 0 0 0 0 0 — Hernández rf 5 0 1 0 0 1 .274 Bichette ss 5 1 1 0 0 0 .261 Chapman 3b 3 2 2 1 1 0 .242 Tapia lf 4 0 3 1 0 0 .280 Jansen c 2 0 0 1 1 0 .215 Biggio 2b 3 1 1 1 1 2 .223

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 7 9 7 4 5 McKenna rf 4 0 1 0 0 0 .257 Rutschman c 2 2 0 0 2 0 .254 Santander dh 3 1 2 1 1 1 .259 Mountcastle 1b 3 2 2 2 1 0 .255 Urías 2b-3b 4 1 1 3 0 0 .245 Hays lf 4 1 2 1 0 1 .261 Mateo ss 3 0 1 0 0 1 .221 Mullins cf 3 0 0 0 0 1 .258 Nevin 3b 2 0 0 0 0 1 .204 Odor 2b 1 0 0 0 0 0 .192

Toronto 001 001 020_4 12 0 Baltimore 302 001 01x_7 9 2

1-ran for Kirk in the 9th.

E_Krehbiel (1), Mateo (13). LOB_Toronto 10, Baltimore 2. HR_Biggio (3), off Lyles; Chapman (22), off Lyles; Urías (12), off Kikuchi; Santander (20), off Kikuchi; Mountcastle (15), off Kikuchi; Hays (13), off Thornton. RBIs_Biggio (16), Chapman (59), Tapia (38), Jansen (24), Urías 3 (40), Santander (60), Mountcastle 2 (54), Hays (48). CS_Mateo (6). SF_Jansen.

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Bichette, Jansen, Merrifield); Baltimore 1 (Hays). RISP_Toronto 1 for 7; Baltimore 2 for 5.

Runners moved up_Urías. GIDP_Hernández, Bichette, Urías, Rutschman.

DP_Toronto 3 (Bichette, Biggio, Guerrero Jr.; Chapman, Biggio, Guerrero Jr.; Bichette, Biggio, Guerrero Jr.); Baltimore 2 (Urías, Odor, Mountcastle; Odor, Mateo, Mountcastle).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi, L, 4-6 5 6 5 5 3 4 84 5.13 Thornton 2 1 1 1 0 1 18 4.28 Richards 1 2 1 1 1 0 14 5.27

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, W, 9-8 5 2-3 8 2 2 2 1 103 4.35 Pérez, H, 17 1-3 0 0 0 0 1 6 1.14 Tate 1 1-3 2 2 2 0 2 16 2.56 Krehbiel, H, 9 1-3 1 0 0 1 0 7 2.27 Bautista, S, 5-6 1 1-3 1 0 0 0 1 16 1.72

Inherited runners-scored_Thornton 1-0, Pérez 1-0, Krehbiel 2-2, Bautista 2-0.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Nick Mahrley; Third, Mark Carlson.

T_2:55. A_12,671 (45,971).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.