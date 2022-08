Boston 8, Pittsburgh 3

Boston

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 12 8 7 5 Pham lf 5 0 0 0 0 1 .258 Devers 3b 4 0 1 0 1 0 .302 Bogaerts ss 5 1 1 0 0 1 .302 Verdugo rf 3 3 3 1 2 0 .280 Martinez dh 2 2 0 0 3 0 .276 Hosmer 1b 5 1 1 0 0 0 .206 Arroyo 2b 5 1 3 3 0 0 .280 McGuire c 3 0 1 0 0 0 .250 a-Refsnyder ph 0 0 0 1 1 0 .309 Plawecki c 1 0 1 2 0 0 .169 Hernández cf 5 0 1 1 0 3 .206

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 0 9 Newman ss 4 1 1 0 0 1 .266 Reynolds cf 4 2 2 2 0 1 .259 Chavis 1b 4 0 1 0 0 1 .245 Gamel rf 4 0 1 1 0 1 .241 Padlo 3b 4 0 0 0 0 0 .138 Castro 2b 4 0 1 0 0 2 .232 Allen lf 3 0 0 0 0 1 .169 Madris dh 3 0 0 0 0 2 .170 Delay c 3 0 0 0 0 0 .260

Boston 030 010 013_8 12 1 Pittsburgh 200 000 001_3 6 0

a-walked for McGuire in the 8th.

E_Hosmer (1). LOB_Boston 10, Pittsburgh 3. 2B_Arroyo (9), Verdugo (30), Devers (32), Chavis (12). HR_Reynolds (18), off Hill. RBIs_Arroyo 3 (20), Hernández (26), Verdugo (56), Refsnyder (13), Plawecki 2 (9), Reynolds 2 (42), Gamel (34).

Runners left in scoring position_Boston 6 (Bogaerts 2, Hosmer, Hernández, Pham 2); Pittsburgh 2 (Castro 2). RISP_Boston 6 for 18; Pittsburgh 1 for 3.

Runners moved up_Padlo. GIDP_Arroyo, Padlo.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Arroyo, Hosmer); Pittsburgh 1 (Castro, Chavis).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Hill, W, 5-5 5 3 2 2 0 4 57 4.68 Brasier, H, 9 1 0 0 0 0 3 14 5.09 Sawamura, H, 3 2 0 0 0 0 1 19 3.04 Familia 1 3 1 1 0 1 25 9.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Contreras, L, 3-3 6 6 4 4 4 3 90 4.02 Underwood Jr. 1 1-3 1 1 1 0 0 18 4.34 Stout 2-3 2 0 0 1 1 22 2.70 Ramirez 1 3 3 3 2 1 30 9.00

Inherited runners-scored_Stout 1-1. IBB_off Contreras (Devers). WP_Contreras(2).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Ryan Wills; Third, Roberto Ortiz.

T_2:43. A_15,231 (38,747).

